Guarito l’ultimo paziente, il Policlinico di Bari è Covid free

Medici e infermieri rimuovono simbolicamente ad Asclepios il cartellone del Covid Hospital

È guarito l’ultimo paziente Covid del Policlinico di Bari. L’uomo, 35 anni, con sintomi lievi, era stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive il 19 maggio scorso e, dopo tre settimane di terapia, si è negativizzato ed è stato dimesso. A oggi, dunque, in ospedale non ci sono più casi di positività al Covid. Restano ricoverati nei reparti Covid anche se virologicamente guariti 9 pazienti (2 in Rianimazione, 2 in Pneumologia, 3 in Malattie infettive e 2 in Medicina interna “Murri”): si tratta di soggetti fragili affetti da altre patologie.

Da 25 giorni al Policlinico non ci sono più nuovi ricoveri di pazienti Covid positivi e, con la negativizzazione e la dimissione del 35enne, l’ospedale può essere dichiarato Covid free.

Complessivamente nei mesi dell’emergenza all’interno del Covid Hospital allestito nel padiglione Asclepios sono stati trattati 369 casi. I pazienti gravi per i quali è stato necessario il ricovero in terapia intensiva sono stati 85.

Proprio in occasione dell’ultima guarigione il direttore generale, Giovanni Migliore, ha voluto simbolicamente rimuovere il cartellone del Covid Hospital sul quale medici, infermieri e operatori sanitari che durante l’emergenza sono stati in prima linea hanno lasciato la loro firma.

“Siamo riusciti a fronteggiare la fase più critica grazie all’impegno di tutti e non abbiamo più pazienti positivi anche se non dobbiamo e non possiamo abbassare la guardia – commenta Migliore – intanto, però, non possiamo sottrarci al bisogno di sanità ordinario e quotidiano. Abbiamo già iniziato la riprogrammazione di tutte le attività per riabitare il padiglione Asclepios e far rientrare i reparti costretti al trasloco durante l’emergenza Covid. Prima di riallocare reparti e pazienti, però, abbiamo in cantiere lavori di rifunzionalizzazione e di sanificazione del padiglione e delle sale operatorie per migliorare l’assistenza”.