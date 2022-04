Guardia ancora alta, in tre mesi 16mila morti con Omicron

Da quando, a fine gennaio, la variante Omicron è diventata causa della quasi totalità dei contagi da Covid-19, si sono contati oltre 16mila morti, in prevalenza (90%) over 70 e over 80. Si tratta di un numero di vittime doppia rispetto a quello che normalmente si registra in un’intera stagione influenzale.

Per quanto riguarda il Long Covid dopo l’infezione con la variante Omicron, “la percentuale di pazienti potrebbe essere più bassa e forse con sintomi più leggeri” spiega Matteo Tosato, responsabile del Day Hospital Post-Covid del Gemelli, “ma bisogna capire se questa incidenza apparentemente più bassa dipenda dalla variante o dal fatto che nel frattempo le persone si sono vaccinate anche con più di due dosi, cosa che sembra avere un impatto anche sul Long Covid”. In ogni caso, conclude Tosato, è sbagliato pensare che con Omicron questo virus sia come una influenza e non lasci strascichi su chi si è infettato.