Green pass rafforzato, Brunetta: “Scelta migliore”

Il ministro: “Restrizioni solo per non vaccinati”

Il green pass rafforzato in Italia, per il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta è la scelta migliore. “Ora, di fronte a quel che sta succedendo nel Nord Europa, dobbiamo tenere la guardia alta. Come? Cambiando strategia? Assolutamente no. La soluzione dei vaccini obbligatori sembra la strada più facile, ma non lo è. È molto difficile intaccare lo zoccolo duro dei no vax”, ha detto intervenendo all’evento promosso a Mestre da Forza Italia Venezia sul tema “Economia, alleanze e territori: il ruolo di Forza Italia.