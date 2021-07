Green pass in Puglia, rilascio da farmacie sta diventando un problema

Green pass in Puglia. D’Ambrosio Lettieri: “Rilascio da farmacie sta diventando un problema”

29 LUG – “Il rilascio del green pass sta diventando un problema per la nostra categoria. Perché le persone che arrivano in farmacia ne chiedono il rilascio dimenticando che noi facciamo attività sanitaria e non di copisteria”. Lo dichiara alla Dire, Luigi d’Ambrosio Lettieri presidente dell’ordine dei Farmacisti di Bari e Bat sul rilascio da parte delle farmacie della certificazione verde.

“I miei colleghi mi segnalano di essere subissati di continue richieste da parte degli utenti che in molti casi – aggiunge – non comprendono che il rilascio del Green Pass è un atto di generosa e gratuita disponibilità verso l’utenza e di sostegno alle esigenze di sanità pubblica che non può distrarci dai primari doveri professionali che sono di tipo assistenziale e di agevole e corretto accesso alle terapie. E come se non bastasse le richieste sono talvolta presentate come un diritto e non come una cortesia, con l’aggravante della pretesa di ottenere il documento con stampa a colori”.

Per il presidente “il problema è avvertito in tutta Italia e auspico il tempestivo intervento delle competenti autorità”.

Intanto la giunta regionale ha stanziato 2.364.250 euro per il servizio di prenotazione attraverso le farmacie della vaccinazione anti covid. “Finora non siamo stati pagati- conclude d’Ambrosio Lettieri – mi sembra una buona notizia”.