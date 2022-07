Governo in bilico. L’appello delle professioni sanitarie a Draghi

Speranza e al Parlamento: “Per la sanità non è il tempo di una crisi al buio”

16 luglio – Appello degli ordini professionali di medici, infermieri, chimici e fisici, biologi, veterinari, psicologi, assistenti sociali, tsrm e pstrp, ostetriche: “Fermarsi adesso, far prevalere le ragioni personali e di parte, sarebbe un errore imperdonabile. Non è il tempo di lasciare solo chi, da oltre due anni, con competenza e dedizione, combatte in prima linea la battaglia, ancora in corso, contro la Covid-19”.

“A nome delle donne e degli uomini delle professioni sanitarie e sociosanitarie rivolgiamo un accorato appello all’unità ed alla responsabilità al Presidente Draghi, al Ministro Speranza, a tutte le forze politiche e sociali, ad ogni singolo rappresentante delle Istituzioni”. È quanto si legge in una nota congiunta firmata da Cnop, Fncf, Fnomceo, Fnopi, Onb, Fnopo, Cnoas, Fno Tsrm e Pstrp, Fnovi per far rientrare la crisi di Governo.

“Non è il tempo – proseguono i nove ordini – di lasciare solo chi, da oltre due anni, con competenza e dedizione, combatte in prima linea la battaglia, ancora in corso, contro la Covid-19. Non è il tempo di fermare o rallentare lo sforzo straordinario per rendere più forte e moderno il nostro Servizio sanitario nazionale e per portare avanti riforme ed investimenti attesi da anni, di cui potranno beneficiare le persone che hanno bisogno di assistenza e cura. Le ragioni dell’unità nazionale, di un sforzo comune del nostro Paese, sono rafforzate dalla guerra e dalle sue drammatiche conseguenze economiche e sociali”.

“Fermarsi adesso, far prevalere le ragioni personali e di parte, sarebbe un errore imperdonabile”, concludono.

L’appello è firmato da:

Il Presidente CNOP

David Lazzari

La Presidente FNCF

Nausicaa Orlandi

Il Presidente FNOMCeO

Filippo Anelli

La Presidente FNOPI

Barbara Mangiacavalli

Il Presidente ONB

Vincenzo D’Anna

La Presidente FNOPO

Silvia Vaccari

Il Presidente CNOAS

Gianmario Gazzi

La Presidente FNO TSRM e PSTRP

Teresa Calandra

Il Presidente FNOVI

Gaetano Penocchio