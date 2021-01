Giunta regionale conclusa: Al Policlinico  la struttura di Terapia Intensiva presso la Fiera del levante

Di seguito, in sintesi, le principali delibere discusse ed approvate dalla Giunta regionale area Salute:

La Giunta regionale ha deciso l’attivazione della struttura sanitaria del Policlinico Consorziale Policlinico di Bari, realizzata nei padiglioni della Fiera del Levante.

“ Detta struttura temporanea- recita il dispositivo della delibera- costituisce articolazione organizzativa aggregata del Policlinico Consorziale di Bari, ai sensi e per gli effetti dell’art.4 del D.L.n. 18/2020 conv. In legge n. 27/2020”. L’Esecutivo quindi dispone l’immediata attivazione della struttura “ per decongestionare le aree di terapie intensive e sub intensive nonché quelle di areea medica afferenti alle strutture ospedaliere facenti parte della cd. RETE COVID-19 … e per il più pronto recupero della rete ordinaria di assistenza non COVID”.

La Giunta demanda alla Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria tra l’altro provvedendo: alla presa in carico dei moduli strutturali, gli impianti e le attrezzature afferenti alla struttura temporanea allestita dalla Protezione Civile della Regione Puglia; “ assicurare il personale necessario a far fronte all’assistenza prioritaria ai pazienti affetti da COVID 19; in tale senso la AOU è autorizzata ad utilizzare il personale interno che si rendesse disponibile e ad acquisire ulteriore personale necessario mediante tutti gli strumenti ed istituti vigenti, ivi inclusa la collaborazione di medici ed infermieri provenienti da altri Stati e , da ultimo, attivando quanto previsto dal D.L. n. 18/2020 conv. In L. n. 27/2020 l’acquisizione del personale dovrà necessariamente temere in conto orizzonte temporale di utilizzo della suddetta struttura temporanea…”

La Giunta regionale ha prorogato fino al 30 aprile 2021 (data di cessazione dell’emergenza), la disposizione secondo la quale la prescrizione del servizio di Ossigenoterapia Liquida Domiciliare (OTL) per i pazienti Covid-19 curati a domicilio può essere effettuata – in aggiunta ai Medici specialisti – anche dai Medici di Medicina generale e dai Pediatri di libera scelta mediante prescrizione su ricetta rossa cartacea.

La prescrizione in deroga è anche sostitutiva dell’ossigenoterapia gassosa, è solo per i pazienti affetti da Covid 19 curati a domicilio ed è prevista fino al 30.04.2021.