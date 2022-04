Giunta regionale approva l’adeguamento del Fondo di remunerazione regionale per l’acquisto di prestazioni da RSA e Centri diurni

GIUNTA 27 APRILE: I PROVVEDIMENTI PRINCIPALI ADOTTATI

Approvato l’adeguamento del Fondo di remunerazione regionale per l’acquisto di prestazioni da RSA e Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili, valevole per l’anno 2022. “Si tratta – ha spiegato l’assessore alla Sanità a margine della riunione di giunta odierna – di un provvedimento molto atteso dal settore delle RSA e delle strutture di assistenza. Si integra in maniera molto importante la dotazione, che passa da circa 124milioni 612 mila a quasi 200 milioni annui, con un incremento di circa 75 milioni, suddiviso Asl per Asl (vedi tabella). E’ una cifra mai stanziata finora per questo settore strategico del welfare”.

SPESA STORICA + STANZIAMENTO DGR 1006/2020 FONDO AGGIUNTIVO 2022 FONDO DI REMUNERAZIONE ANNO 2022 a b a + b totale PUGLIA 124.612.769,98 75.000.000 199.612.769,98 ASL BA 40.879.115,57 23.248.133,63 € 64.127.249,20 ASL BT 9.741.823 7.239.109,22 € 16.980.932,22 ASL BR 10.724.823,92 7.333.421,06 € 18.058.244,98 ASL FG 15.992.021,23 11.604.586,37 € 27.596.607,60 ASL LE 28.636.773,39 14.794.081,23 € 43.430.854,62 ASL TA 18.638.230,38 10.780.668,48 € 29.418.898,86

Presa d’atto della Giunta della deliberazione del Direttore Generale A.Re.S.S. su “Proposta di aggiornamento della Rete Reumatologica Pugliese e relativo PDTA, con l’approvazione del documento “Rete Reumatologica Pugliese e PDTA. Revisione e Aggiornamento”.

“Interveniamo – ha spiegato l’assessore alla sanità – per implementare un settore che andava rafforzato, dopo un confronto con le società scientifiche. Dopo l’avvio di altre reti come quella oncologica e quella degli screening, mettiamo a disposizione di pazienti e medici curanti maggiori possibilità di cure”.