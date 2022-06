GIUNTA 6 GIUGNO 2022: SANITA’, I PROVVEDIMENTI PRINCIPALI

Welfare: approvati gli indirizzi operativi per la fornitura alle pazienti delle calotte e dei caschi refrigeranti per contrastare la caduta dei capelli durante i cicli di chemioterapia. Il dispositivo refrigerante e le cuffie/casco monouso saranno ad uso esclusivo nominale della paziente e non riutilizzabili.

Il dispositivo refrigerante non ha alcuna funzione laddove non completo di calotte o caschi, così come questi ultimi risultano essere inutilizzabili laddove manchi il dispositivo refrigerante

In media, i costi si aggirano, per il singolo dispositivo refrigerante, ad 18.000 euro, mentre il costo del Kit di 50 calotte ha un costo di circa 21.000 euro.

La ASL Bari dovrà pertanto prioritariamente individuare i servizi che allo stato risultano totalmente privi di dispositivi refrigeranti, procedendo all’assegnazione di almeno UN dispositivo refrigerante.

Dovrà inoltre garantire nei limiti dello stanziamento, per tutti i servizi, una dotazione minima di due calotte refrigeranti per servizio. Nella valutazione delle strutture la ASL di Bari dovrà tenere conto che la struttura beneficiaria dell’assegnazione dovrà garantire l’utilizzo di personale infermieristico specializzato e dedicato alla gestione della procedura. La dotazione finanziaria per l’attuazione della misura è pari a 500.000 euro.