Giovanni Gorgoni, Direttore AReSS Puglia ha aperto il quarto Forum Mediterraneo in Sanità in programma alla Fiera del Levante.

“Il momento è ora: per le decisioni e per le azioni. L’attesa non ci è concessa e le Regioni sono state un tassello importante della buona gestione italiana della pandemia e soprattutto per la generazione di soluzioni nuove.

Il livello decisionale nazionale è indispensabile e altrettanto importante potrebbe essere il ruolo degli organi centrali per censire e ricircolarizzare a sistema le pratiche migliori”.