Giornata nazionale sicurezza delle cure. Speranza: “Investire su ricerca e formazione”

Il Ministro della Salute nel suo messaggio in occasione delle celebrazione al Ministero ha precisato come occorra “rafforzare il nostro Servizio Sanitario Nazionale e tutelare al meglio la salute di tutti i cittadini”. Zampa: “La sicurezza delle cure è parte integrate del diritto costituzionale, e garantire cure sicure e di qualità è la priorità del Servizio sanitario nazionale”.

17 SET – “Garantire la sicurezza di chi viene curato, e di chi cura, è una priorità a cui lavoriamo tutti i giorni investendo sulla ricerca e sulla formazione per rafforzare il nostro Servizio Sanitario Nazionale e tutelare al meglio la salute di tutti i cittadini. Dobbiamo fare sempre di più e sempre meglio. Anche per questo oggi si celebra la Giornata Nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita. È un importante momento di studio e confronto tra istituzioni, enti locali e rappresentanti del mondo scientifico e delle professioni. Questa sera verranno illuminati di arancione numerosi monumenti in tutta Italia”. Questo il messaggio del ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione della Giornata Nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita.

“La sicurezza delle cure è parte integrate del diritto costituzionale, e garantire cure sicure e di qualità è la priorità del Servizio sanitario nazionale”. Ha affermato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, nel suo intervento introduttivo della seconda Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita promossa dall’Organizzazione mondiale di sanità, che tiene conto del contesto straordinario dell’emergenza Covid-19. Il tema per il 2020 è: `Sicurezza degli operatori, priorità per la sicurezza dei pazienti´.

“La sicurezza dell’assistenza dei pazienti è un bene che deve vedere il coinvolgimento di tutti gli attori che devono essere parte di questo cambiamento”, ha evidenziato Zampa nel corso dell’evento al ministero della Salute.