Giornata nazionale dei professionisti sanitari, da FNOMCeO soddisfazione per l’approvazione alla Camera

“Forte soddisfazione per l’approvazione, anche alla Camera, del provvedimento che istituisce la Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato”.

Ad esprimerla, il Presidente della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, dopo il via libera da parte della XII Commissione Affari Costituzionali, riunita ieri in sede legislativa. Il testo, che alla Camera è stato modificato, torna ora al Senato per l’approvazione definitiva.

La Giornata, celebrata il 20 febbraio di ogni anno, è stata pensata – su proposta del regista Ferzan Ozpetek e del Presidente della Siae, Mogol, subito diventata un Disegno di Legge di iniziativa parlamentare – per onorare “il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio” degli operatori sanitari e sociosanitari “nel corso della pandemia da Coronavirus”.

“Ringraziamo il Parlamento per aver voluto istituire questa Giornata. Questo progetto di Legge è un segno tangibile di riconoscimento, attraverso la memoria collettiva, del sacrificio di tutti i colleghi che si sono esposti, anche in assenza dei dovuti dispositivi di protezione, per combattere il virus – afferma Anelli -. Il loro impegno è una testimonianza forte e concreta di come l’esercizio della Professione medica sia inscindibile dalla passione e dai valori contenuti nel Codice Deontologico e nel Giuramento.

L’anima della Professione è in proprio questo connubio inestricabile tra conoscenze scientifiche, competenze professionali e principi etici, che indirizza al bene il potere che deriva dal sapere, saper essere e saper fare”.

“In particolare, ci colpiscono le dichiarazioni di voto, che, al di là di ogni schieramento politico, danno, in maniera unanime e compatta, atto e testimonianza dell’abnegazione e del sacrificio dei sanitari italiani durante l’epidemia di Covid-19 – continua Anelli -. Sono 179, ad oggi, i medici che hanno perso la vita a causa del Coronavirus.

Ce lo ricordano, ogni giorno, le bandiere a mezz’asta nella nostra sede a Roma. Ne teniamo memoria con l’elenco dei nomi sul nostro Portale, sopra le steli che in ogni parte d’Italia vengono scoperte. Li portiamo, uno per uno, nei nostri cuori, a cominciare dal primo medico a cadere, il nostro collaboratore e amico Roberto Stella”.

“L’iniziativa di dedicare una giornata ai professionisti sanitari vittime del Covid, a quelli che sono si sono contagiati sul lavoro, a tutti i professionisti e gli altri attori della salute che hanno contributo a gestire l’emergenza merita il nostro sostegno – conclude Anelli -.

Credo che sia importante che i nostri concittadini, almeno una volta l’anno, si fermino a riflettere sull’importanza della professione medica e delle professioni sanitarie. Le nostre professioni sono quelle che garantiscono i diritti: in primo luogo il diritto alla salute.

Le nostre competenze, peculiari e sinergiche, i nostri principi, liberamente e autonomamente condivisi, i nostri valori, comuni e identitari, che risuonano con quelli della Carta costituzionale e del nostro Servizio Sanitario nazionale, possono e devono essere per i cittadini lo strumento efficace ed essenziale per realizzare i diritti assegnati dalla Costituzione. È significativo che il Parlamento, così come il Governo, riconosca il ruolo portante del capitale umano per il Servizio Sanitario Nazionale”.