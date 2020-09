Giornata Nazionale AIDO, da una vita spezzata un’altra può rifiorire

GIORNATA DEL SI’

Maria Nobili: “Da una vita spezzata un’altra può rifiorire”

Oggi Domenica 27 settembre si svolge la Giornata Nazionale Aido 2020, denominata “Giornata del Sì”. L’intento è quello di celebrare ed insieme promuovere quel “Sì” alla donazione di organi, tessuti e cellule grazie al quale migliaia di persone ogni anno, con il trapianto, tornano alla vita. Lo scopo è anche quello di ringraziare per quel “Sì” che i volontari Aido rinnovano giornalmente con il loro impegno nella promozione della cultura del dono.

Anche il Policlinico Riuniti di Foggia partecipa alla Giornata del Sì. Durante la Santa Messa il Cappellano del Policlinico Riuniti Don Michele Noto farà le sue riflessioni sulla donazione degli organi.

“Questa è una giornata molto particolare – dichiara la Presidente Provinciale AIDO Foggia Dott.ssa Maria Nobili. Oggi non ci sarà il classico Anthurium a rappresentarci e non saremo in piazza a causa dell’emergenza Covid. Ma la mission dell’AIDO e di tutti coloro che ruotano intorno ai trapianti deve continuare perchè le liste di attesa sono ancora troppo lunghe e per queste patologie non vi è cura se non il trapianto. Da una vita spezzata un’altra può e deve fiorire, grazie alla sensibilizzazione continua della popolazione e all’incessante attività dei volontari e del personale coinvolto nel processo di donazione.”

“E’ fondamentale promuovere e diffondere il senso profondo della donazione e portare avanti la cultura del dono, anche in un momento di emergenza sanitaria come questo che stiamo vivendo. Dare il consenso alla donazione resta il più grande gesto di generosità e di rispetto per la vita” – ha concluso il Direttore Generale del Policlinico Riuniti di Foggia Dott. Vitangelo Dattoli.