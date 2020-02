Giornata Mondiale contro il cancro, Emiliano: “Prevenzione e organizzazione della Rete oncologica”.

“La Puglia in questi quattro anni si è impegnata in maniera decisa nella lotta al cancro agendo su due filoni principali: la prevenzione e l’organizzazione del sistema della rete oncologica pugliese”.

Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in occasione della Giornata mondiale contro il cancro che si svolge ogni anno il 4 febbraio grazie a UICC (Unione Internazionale Contro il Cancro), lega svizzera che organizza una campagna di sensibilizzazione sul cancro.

“La prevenzione – ha proseguito Emiliano – è stata resa possibile grazie al monitoraggio e all’attivazione degli screening sulla mammella e sul colon retto, perché si ritiene che la prima arma di lotta contro il cancro sia la prevenzione e le campagne di informazione sugli stili di vita corretti”.

“L’altro filone – ha continuato il Presidente Emiliano – su cui si è mossa la Regione Puglia è l’organizzazione del Sistema della Rete Oncologica. Noi siamo una delle poche regioni in Italia ad essersi dotata di un’organizzazione che ha previsto l’attivazione di diciotto Centri di orientamento oncologico attivi dal 14 gennaio del 2019, che in un solo anno hanno registrato numeri importanti di accesso di cittadini che si sono rivolti per la presa in carico totale del paziente.

Voglio ricordare che, dopo un’indagine commissionata da ventiquattro associazioni di volontariato sull’efficienza delle rete oncologica, lo scorso novembre è stato conferito alla Regione Puglia il Cancer Policy Award. Questo impegno ha portato ad una qualificazione dell’offerta e all’individuazione dei centri di riferimento per patologia, determinati non solo in base ai volumi operatori, ma anche per le dotazioni tecnologiche necessarie al paziente per garantire un percorso diagnostico e terapeutico adeguato”.

“L’oncologia di precisione – ha spiegato Emiliano – che oggi è una realtà che offre delle opportunità terapeutiche innovative che prevedono una spesa sanitaria notevole, la si può attuare solo se ci si dota di un’organizzazione come quella che la Puglia in questi anni ha realizzato con impegno e fatica. Questa è la migliore maniera per fare la lotta al cancro e per celebrare questa giornata: prevenzione, organizzazione, presa in carico totale del paziente e umanizzazione delle cure”.

“È doveroso ringraziare – ha detto Gianmarco Surico, Coordinatore Operativo Regionale della Rete Oncologica Pugliese – tutti gli operatori sanitari che hanno dato vita a questa rete oncologica che vede la sostituzione dell’io con il “noi”. Occorre un gioco di squadra. Riteniamo che organizzazione, multidisciplinarietà, screening e stili di vita siano le armi giuste per combattere il cancro”.