Gazzetta, il Tribunale emette bando per affitto della Edisud – Il servizio del TgNorba

Il tribunale di Bari cerca di scongiurare il pericolo che dal 21 la Gazzetta non sia più in edicola.

Dopo aver bloccato l’esercizio provvisorio dal 20 novembre prossimo, il tribunale di Bari cerca di scongiurare il pericolo che dal 21 la Gazzetta non sia piu’ in edicola. E per questo, ieri, ha emesso un bando per l’affitto della Edisud, la società che ha in gestione la testata, già dichiarata fallita.

Per guardare il servizio del TgNorba

Cliccare qui

http://norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=100375