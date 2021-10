Gazzetta del Mezzogiorno: ”Ecologica” sara’ nuovo editore

Il Tribunale fallimentare di Bari ha omologato la proposta di concordato della societa’ del gruppo Miccolis.

Sarà “Ecologica” il nuovo editore della Gazzetta del Mezzogiorno. Il Tribunale fallimentare di Bari ha omologato la proposta di concordato della società del gruppo Miccolis, nell’ambito della procedura fallimentare della società Mediterranea, proprietaria della Gazzetta del Mezzogiorno. I giudici fallimentari hanno rigettato l’opposizione della “Ledi srl”, stabilendo che sarà Ecologica il futuro della testata che non è più in edicola dal 1 agosto scorso. La società degli imprenditori Ladisa ha in ogni caso 30 giorni per impugnare il provvedimento e fare reclamo.