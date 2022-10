Gas, il governo torna all’assalto della UE un prezzo europeo contro gli speculatori

Definire un indice europeo per mantenere più stabile il costo del metano, che funzionerebbe come price cap al Ttf di Amsterdam, la Borsa di riferimento per il prezzo del gas naturale in Europa. Questa la proposta che l’Italia porterà al vertice dei capi di Stato e governo in programma giovedì e venerdì prossimi a Praga. L’ipotesi sostituisce quella di un tetto generalizzato al prezzo del gas ed è ugualmente volta a fermare la speculazione e calmierare le bollette.