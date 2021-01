Garattini: i vaccini sono farmaci salva-vita, gli Stati tolgano i brevetti

“II caso Pfizer e ora anche AstraZeneca erano ampiamente prevedibile. Non possiamo ragionare con la logica di Amazon: clic, ordino e mi arriva il vaccino. Non funziona così. Sono solo i primi di altri possibili intoppi produttivi, logistici o di altra natura”. Lo afferma il farmacologo Silvio Garattini, che spiega: “Ancora una volta è mancata la programmazione, una visione scientifica del problema.

Da noi servono 120 milioni di dosi e se anche queste aziende rispettassero le consegne pattuite, avremmo vaccini per circa 38 milioni di italiani entro la fine dell’anno, il che non ci permette di raggiungere l’immunità di gregge. Bisogna cercare in fretta altre soluzioni, fare altri accordi, moltiplicare anche da noi le sperimentazioni già in atto per accelerare le approvazioni dei vaccini migliori. Produrre vaccini è complicatissimo e ragionare come fossero banchi a rotelle è sbagliato”.