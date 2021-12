Galli: “L’unico errore è sottovalutare la quarta ondata”

“La variante Omicron va considerata senza allarmismo, ma con la dovuta attenzione e la legittima preoccupazione” afferma l’infettivologo massimo Galli, critico nei confronti “di chi ha pensato che l’infezione fosse finita, per esempio togliendo le mascherine all’aperto”. La nuova variante, spiega Galli, “ha tante mutazioni perché si è sviluppata in un contesto poco vaccinato come quello sudafricano, dove è ipotizzabile la presenza di molti individui con Hiv in cui il contagio si prolunga e il virus replica maggiormente. Questo testimonia come vaccinare l’Africa non sia carità, ma necessità”.