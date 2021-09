G20, Speranza: Un’occasione per rilanciare i valori universalistici della salute

“Solo lavorando a livello internazionale possiamo garantire una più equa distribuzione globale dei vaccini per il Covid-19”, ha detto il ministro.

“Con il side event sulla Salute Mentale hanno preso avvio i lavori del G20 con la partecipazione di delegazioni da tutto il mondo. Non c’è salute e non c’è benessere senza piena salute mentale. Nei mesi difficili di pandemia questa è diventata ancora di più una priorità”. Lo afferma su Fb il ministro della Salute, Roberto Speranza che, sempre sulla pagina social, ha fatto sapere di aver incontrato, nell’ambito del G20, la Ministra della Salute argentina Carla Vizzotti, la Ministra della Sanità spagnola Carolina Darias e una delegazione del GAVI, l’alleanza globale per i vaccini.

“Solo lavorando a livello internazionale – ha sottolineato il ministro – possiamo garantire una più equa distribuzione globale dei vaccini per il Covid-19”. Speranza ha inoltre incontrato Sajid Javid, Segretario di Stato per la Salute e gli Affari sociali del Regno Unito, il Ministro della Salute indiano, Mansukh Mandaviya e il Ministro della Salute della Federazione Russa, Michail Muraško. “Il G20 che si sta svolgendo è un’occasione per rafforzare le relazioni internazionali e rilanciare i valori universalistici della salute” ha aggiunto Speranza.