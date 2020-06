Francesco Albergo, Amministratore Tecnomedica, da 5 anni ci occupiamo di Bonifiche Microbiologiche

Vivilasanità – Viaggio tra le imprese che innovano – Tecnomedica – A colloquio con l’Amministratore Unico Francesco Albergo

Eccessivi sbarramenti posti nei disciplinari di gara

Da 5 anni ci occupiamo di Bonifiche Microbiologiche

Con uno sguardo rivolto sul futuro ma con una esperienza quarantennale, la Tecnomedica sviluppa le sue azioni sul territorio per rispondere meglio alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Da 40 anni sul territorio pugliese e nazionale, da qualche anno si occupa, con successo di bonifiche microbiologiche e la pandemia da Covid 19 ha posto questo settore, tra le priorità da sviluppare, soprattutto nel settore sanitario per mettere in sicurezza reparti e servizi ospedalieri. Negli ultimi giorni, le richieste per questa tipologia di intervento si sono moltiplicate proprio perchè vi è la necessità di garantire piani di sicurezza in fase 2, che pongono la Tecnomedica al centro di una dinamica attività in questo settore. “Stiamo ricevendo tantissime richieste di intervento – precisa l’Amministratore Unico Francesco Albergo – e ci stiamo organizzando per rispondere al meglio a questo nuovo bisogno. Abbiamo da sempre considerato, che, il principale investimento che stiamo sviluppando in questi anni è quello volto ad acquisire e far crescere risorse umane, che possano operare nell’ambito della produzione di servizi e della conoscenza, di nuove tipologie di prodotti. Trattasi di investimenti immateriali necessari ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza di nuove opportunità di prodotto e di nuovi mercati. Abbiamo migliorato il nostro sistema di qualità aziendale, avendo acquisito le certificazioni ISO 9001 ed ISO 14001. In questa fase, abbiamo difficoltà a formare il personale, perchè, i tempi di rispondere ai nuovi bisogni, è davvero poco e nel settore delle bonifiche gli addetti sono pochi”.

Le origini dell’azienda e le bonifiche Microbiologiche

Francesco Albergo, ricorda anche le origini della sua azienda, con una punta di orgoglio. “La scelta di operare in questo settore nasce da mio padre il quale, fondando l’azienda nel 1975 ed avendo lavorato nel settore farmaceutico, ebbe l’iniziativa di avviare un’attività imprenditoriale che si occupasse della fornitura, nel settore della Sanità Pubblica, prevalentemente di tecnologie biomedicali. In questi 40 anni le due aziende si sono occupate anche della fornitura di dispositivi biomedicali consumabili e del servizio di manutenzione delle tecnologie biomediche. Da circa 5 anni, la nostra azienda ha deciso di investire anche nel settore dei servizi iniziando ad occuparsi di Bonifiche Microbiologiche degli impianti aeraulici e delle reti idriche di acqua potabile nell’ambito ospedaliero ma anche al di fuori di esso“.

La elegante sede sociale e la continua ricerca nell’innovazione

La Tecnomedica ha scommesso sull’alto tasso tecnologico con una nuova ed elegante sede sociale, che è un fiore all’occhiello della stessa azienda. “Negli anni abbiamo cercato – asserisce Francesco Albergo – di proporre alla nostra clientela tecnologie -e di recente anche servizi- ad alto tasso tecnologico ed innovativo. La nostra struttura organizzativa si caratterizza per essere suddivisa in 3 business unit, con obbiettivi e target di clienti diversificati. La nostra nuova sede sociale, sita nella z.i. di Modugno, costituita da circa 800 m.q. di uffici e circa 600 m.q. di deposito, ci consente di disporre di ampi spazi per sviluppare ulteriori iniziative”.

Le difficoltà per lo sbarramento all’ingresso nel mercato

Ma non sono tutte rose e fiori, perchè, la selvaggia centralizzazione rischia di produrre un serio danno alle piccole imprese territoriali di veder naufragare grandi investimenti e di compromettere il prossimo futuro. “Le difficoltà correlate alla partecipazione alle gare di appalto, – stigmatizza Albergo – nel mercato dei servizi di bonifiche microbiologiche, sono riconducibili agli eccessivi sbarramenti posti nei disciplinari di gara i quali richiedono per consentire la partecipazione, parecchie volte senza alcuna razionale motivazione, elevati fatturati specifici o requisiti organizzativi che certamente non sono posseduti dalle piccole aziende o da quelle che hanno solo recentemente avviato una nuova attività produttiva e che per tale ragione, quindi, non hanno potuto fatturare a sufficienza. Così facendo la PA non valuta la eventuale capacità innovativa e di contenimento dei costi che potrebbero essere espressi in un progetto di gara anche dalla piccola impresa. Pongono piuttosto aprioristicamente uno sbarramento all’ingresso nel mercato inibendone l’accesso. Per contro, molto spesso il Committente non è neanche in grado di verificare ex post, una volta aggiudicato l’appalto, che la esecuzione del contratto e delle prestazioni sia pienamente rispettato da parte dell’appaltatore”.

Il futuro dell’AFORP

Francesco Albergo è anche componente del Direttivo dell’Associazione Fornitori Ospedalieri di Puglia, con delega alla comunicazione. Crede nello sviluppo associativo e nella possibilità di far crescere sempre di più il tessuto produttivo locale. “Siamo associati all’AFORP – spiega l’Amministratore Unico di Tecnomedica – perché essa tutela le piccole aziende che operano in questo settore, fortemente a rischio di essere danneggiate dalle storture del sistema. L’impegno di AFORP è stato profuso in questi anni principalmente ma non esclusivamente nel salvaguardare i tempi di pagamento delle forniture da parte della PA rendendoli coerenti con la normativa vigente; nel ricercare un dialogo con la PA attraverso tavoli tecnici istituzionali che evidenziassero la necessità di una maggiore trasparenza dei disciplinari di gara ed una suddivisione dei beni o servizi da acquistare in più lotti di gara, a garanzia della permanenza di più imprese sul mercato, così evitando aggiudicazioni uniche a singole aziende, situazione che favorisce gli oligopoli (mercato con la presenza di pochi soggetti) i quali inevitabilmente conducono ad accordi di cartello sui prezzi“.

PROFILO AZIENDALE

Tecnomedica S.r.l. è presente sul mercato da circa 15 anni e possiede una consolidata esperienza nella commercializzazione di apparecchiature elettromedicali, assistenza e manutenzione realizzata in house; progettazione e realizzazione di servizi di bonifica microbiologica degli impianti aeraulici e delle reti idriche ospedaliere.

Il Core business storico della azienda è correlato alla commercializzazione di tecnologie biomedicali. Il nostro sforzo commerciale è principalmente volto alle aree critiche ospedaliere (Rianimazioni, reparti di Terapia Intensiva, Cardiologie, Sale operatorie, reparti vari, etc…) nell’ambito delle quali siamo fornitori di Sistemi di Monitoraggio dei parametri vitali, Defibrillatori per emergenza, Ventilatori per Anestesia, Ventilatori per Terapia Intensiva, Lampade scialitiche, Tavoli operatori, Pensili e travi testa letto per Sale operatorie e Terapie Intensive)

La azienda si occupa anche della manutenzione preventiva e correttiva delle tecnologie medicali commercializzate. Siamo strutturati con tecnici qualificati e disponiamo di un ampio laboratorio tecnico attrezzato nel quale eseguiamo, in sicurezza, le riparazioni delle tecnologie.

Negli ultimi anni abbiamo investito nello sviluppo del settore correlato al Servizio di Bonifica Microbiologica degli impianti di climatizzazione canalizzati e delle reti idriche di acqua potabile, prevalentemente in ambito ospedaliero. La decontaminazione è indispensabile alla eliminazione degli agenti patogeni, che si annidano e proliferano negli impianti aeraulici ed idrici, che spesso sono causa di infezioni crociate le quali colpiscono prevalentemente soggetti con basse difese immunitarie.

Il nostro obbiettivo è diffondere maggiormente la consapevolezza e la sensibilità della presenza del rischio Microbiologico e delle correlate infezioni nell’ambito delle Direzioni Sanitarie ed Aree Tecniche, in ambito ospedaliero, contribuendo così a ridurre la incidenza delle infezioni tra i pazienti ospedalizzati.