Fp Cgil Medici: Per riformare assistenza socio-sanitaria territoriale necessario rivedere il sistema cure primarie

“È sotto gli occhi di tutti il fallimento dell’attuale organizzazione della Medicina Generale, del medico ‘single practice’, libero professionista, isolato dal sistema e fuori dai servizi socio-sanitari. Per prendersi cura delle persone serve una riforma urgente delle cure primarie”. Lo dichiara Giorgio Barbieri, coordinatore nazionale della Fp Cgil Mmg, intervenuto recentemente al convegno sul ruolo del medico di medicina generale nella sanità territoriale rinnovata, organizzato dall’Associazione Salute Diritto fondamentale presso la sala Nilde Iotti della Camera dei Deputati. “Nel documento presentato da Agenas sui modelli e gli standard dell’assistenza territoriale – prosegue – manca una vera riforma della Medicina Generale, indispensabile per dare piena attuazione alle Case di Comunità. È necessario rinnovare tutta la filiera professionale, a partire dalla formazione dei medici di medicina generale, che deve essere accreditata in ambito Universitario come le altre scuole di specializzazione”.

Cosi come, aggiunge Barbieri, “è fondamentale rivedere l’organizzazione del lavoro, per permettere, anche attraverso il passaggio al contratto della Dirigenza dei Medici, la realizzazione di una nuova organizzazione dei servizi incentrata su reti multiprofessionali articolate e governate attorno al cittadino. Nonostante purtroppo oggi siano ancora profonde le resistenze al cambiamento da parte di alcune delle organizzazioni sindacali di categoria, molti medici di medicina generale al contrario chiedono a gran voce alla politica una vera riforma in una logica di integrazione dei servizi e di contaminazione delle competenze per lavorare meglio a beneficio dei cittadini”, conclude Barbieri.