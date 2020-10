Forum Mediterraneo in Sanità. Lean & Value Based Healthcare.

Strumenti operativi nella gestione dell’emergenza COVID-19

Per una sostenibilità futura del SSN risulta, quindi, necessaria una integrazione non solo da un punto di vista strategico-organizzativo, ma anche di tipo informatico, supportata con database per la rapida condivisione dei dati al fine di effettuare una mappatura dei percorsi di cura e garantire maggiore efficace ai processi di decision making focalizzanti sul valore

Giovedì 8 ottobre prossimo alle ore 9:00 presso la digital room della Fiera del Levante di BARI, in occasione del 4° Forum Mediterraneo in Sanità, si terrà una sessione dedicata alla gestione operativa nella gestione dell’emergenza COVID 19. La sessione sarà coordinata dal Prof. Angelo Rosa, Direttore del laboratorio Lean & Value Based Management in Healthcare dell’Università LUM , e dalla Prof.ssa Marta Marsilio, Associato del Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università di Milano, dove verranno presentate le strategie operativo gestionali adottate durante l’emergenza COVID 19 nelle diverse strutture sanitarie.

L’Italia è stato il primo Paese europeo a dover affrontare l’emergenza COVID-19. Molto si è discusso sulla capacità di gestione dell’emergenza nel bel paese, tuttavia poco si è detto sull’evoluzione del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e sul miglioramento a far fronte alle sfide durante l’emergenza. Se in un primo periodo – durato circa un mese – il SSN ha di fatti mostrato grandi limiti nella gestione del COVID-19, successivamente alla riorganizzazione l’efficacia della sua azione ha consentito una drastica riduzione della gravità degli effetti della pandemia.

A fronte di un’emergenza caratterizzata dalla non esatta conoscenza degli effetti del virus e della sua diffusione, dalle continue informazioni ed i pareri scientifici contrastanti, dalla mancata uniformità delle disposizioni e direttive internazionali dell’OMS, vi è stata una grande complessità e disomogeneità nell’arginare il fenomeno sanitario. Di conseguenza, la veloce diffusione del virus tra la popolazione ha comportato un incremento drastico e inatteso della domanda di cura. Ciò ha generato una forte pressione sulle strutture sanitarie ospedaliere che in alcuni casi hanno superato il tasso di piena occupazione dei posti letto.

Inoltre, sebbene, i risultati della gestione dell’emergenza, siano stati in gran parte determinati dalla capacità di risposta dei singoli attori, i bilanci di salute sono stati fatti sempre a livello territoriale.

L’emergenza nella sua fase iniziale aveva quindi reso definitivamente manifesta la già ben nota necessità di un profondo ripensamento e ristrutturazione, a livello sistemico, delle modalità di gestione della catena del valore dei servizi di cura e assistenza.

E’ emersa, quindi, ’importanza di una gestione operativa nelle strutture sanitaria evidenziando la forte necessità di approcciare alla gestione in un modo multidisciplinare. Ci si è resi conto di quanto sia stato importante avere dei sistemi formativi integrati e di quanto strumenti quali il Visual Managment, l’approccio per processi e la mappatura dei flussi riuscivano a facilitare la comprensione dello sviluppo pandemico e le arre di intervento, diventando il fulcro dell’organizzazione ospedaliera.

Proprio queste parole chiave quali flusso, mappatura, visual, efficienza sono riconducibili ad un modello organizzativo quale il Lean Management, ed è per questo che il Forum Mediterraneo Sanità nella persona del suo Presidente Vasco Giannotti ha voluto dedicare una intera sessione all’importanza del Lean & Operations Management nelle strutture sanitarie.

La sessione prevede la partecipazione di diversi relatori tra cui Giovanni Gorgoni Direttore Generale AReSS Puglia; Alessandro Delle Donne Direttore Generale – ASL BAT; Mario Ferrante Direttore Generale AO San Pio – Benevento; Antonietta Perrone Azienda Ospedaliera Università Federico II – Napoli; Attilio Guarini IRCSS Giovanni Paolo II – Istituto Oncologico – Bari; Valentina Russo ARNAS Garibaldi – Catania; Antonio Rubino Presidio ospedaliero Valle d’Itria Martina Franca – ASL Taranto, che porteranno dei best case del panorama mediterraneo, che vogliono solo essere un’anteprima di un’ampia sessione che sarà dedicata al Lean & VBHC nella Quindicesima edizione del Forum Risk Management di Arezzo dove si andranno a condividere nuove strategie organizzative e nuovi casi di applicazione sul panorama nazionale.