FORNITORI OSPEDALIERI REGIONE PUGLIA, DIFFICOLTA’ NELLA FORNITURA DI DETERMINATI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER I BLOCCHI INTERNAZIONALI

FORNITORI OSPEDALIERI REGIONE PUGLIA,COVID-19: PRIME CONSEGUENZE SUL TERRITORIO.

LA DENUNCIA: DIFFICOLTA’ NELLA FORNITURA DI DETERMINATI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER I BLOCCHI INTERNAZIONALI

EVITARE ATTI DI SCIACALLAGGIO COMMERCIALI

Bari, 28.02.2020

“Il Coronavirus non conosce confini: Stati, Regioni, Comuni sono in emergenza per contenere e limitare la diffusione. Ognuno responsabilmente e relativamente alla propria competenza è chiamato a fare la propria parte. In un Paese civile così dovrebbe essere.”

Cosi Giuseppe Marchitelli Presidente dell’A.F.O.R.P. interviene sulla priorità globale, oggi nazionale.

“Stiamo affrontando il Covid-19 anche come fornitori ospedalieri e viviamo prima di altri situazioni nuove, anche di aspetto amministrativo, data l’eccezionalità del caso. Una reale difficoltà consiste nella fornitura di determinati dispositivi di protezione individuale sul territorio. Purtroppo, sono convinto che tale difficoltà sia di tipo globale oltre che nazionale.” Continua il Presidente dell’Associazione Fornitori Ospedalieri della Regione Puglia: “Ci siamo svegliati davanti ad una presa di coscienza sopita da anni, ma violentemente emersa ed è sotto gli occhi di tutti.

La scelta di delocalizzare, praticamente ogni cosa, la globalizzazione ci costringe,oggi, a fare i conti con la realtà, che diventa inquietante quando si parla di salute.” Insiste Marchitelli: “Le posizioni sarebbero fin troppo facili, ma non è questa l’ora per questo tipo di confronto. Resta la difficoltà oggettiva e straordinaria delle ns imprese, che, oggi, non ricevono a loro volta le forniture, causa il divieto di esportazione da parte della Cina, in tutto il mondo, di dispositivi medici.” Prosegue il Presidente: “Come se non bastasse, pur comprendendo l’emergenza, questo aspetto diciamo così, di forza maggiore, a tutt’oggi non è stato contemplato, da parte dei decisori vs le imprese, che devono comunque rispondere dei contratti in essere con le Asl o con le Aziende Ospedaliere. Si rende necessario un invito alla calma da parte di tutti gli attori coinvolti. Non è ovvia né scontata la soluzione, perché in Asia, causa la richiesta globale, scarseggia anche la materia prima, quindi non è solo questione di tempi migliori. Urge un provvedimento da parte del Governo”. Conclude Marchitelli: “Infine mi pregio di precisare che, le imprese associate A.F.O.R.P., sono tenute al rispetto del codice etico associativo e come detto finora in questi giorni si confrontano con serie ed inattese criticità, cercando di far fronte in ogni modo, per sostenere, in questa fase di urgenze, l’interesse delle strutture ospedaliere e della salute di quanti vi operano e di quanti necessitano di cure. Altri, che mi resta difficile anche appellare come fornitori, direi senza scrupoli e con evidente azione di sciacallaggio, data l’emergenza straordinaria ed un possibile avanzo di magazzino, evitino di speculare come stanno facendo in queste ore di estrema emergenza, con atti di sciacallaggio commerciali prodotti da fornitori locali.

L’A.F.O.R.P. si dissocia da tali comportamenti rappresentando l’eccellenza del territorio. E’ questione di etica. E’ salute dei cittadini. E’ tutela vs medici e operatori tutti, ai quali riconosciamo l’inesauribile disponibilità negli sforzi richiesti da questa dura prova.”

