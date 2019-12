Formazione manageriale in sanità, pronti 70 nuovi manager sanitari

IL PROGRAMMA È A CURA DI CURSUS PUGLIA COORDINAMENTO UNIVERSITARIO REGIONALE PER LA FORMAZIONE SUPERIORE IN SALUTE E SOCIALE.

Si è concluso il Corso di Formazione manageriale per Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende ed Enti del Sistema Sanitario promosso da AReSS Puglia in sinergia con le cinque Università pugliesi e l’Istituto Superiore della Sanità.

Si tratta del primo, nel panorama nazionale, percorso formativo svolto sulla base delle indicazioni relative ai contenuti e alle modalità stabilite dall’Accordo Stato-Regioni siglato a fine aprile di quest’anno.

Il corso, avviato nel luglio di quest’anno, ha visto la partecipazione di 74 professionisti, appartenenti al profilo sanitario ed amministrativo, suddivisi tra le tre sedi universitarie (Università degli Studi di Foggia e Università LUM a Casamassima e a Lecce), in cui si è svolta l’attività didattica in aula.

Una delle peculiarità di questo percorso è stata la sua articolazione in attività teorica e pratica in aula, con momenti di sperimentazione concreta in piccoli gruppi al fine di favorire al meglio il passaggio dal livello teorico a quello empirico, e formazione pratica sul campo presso l’azienda sanitaria.

L’obiettivo dell’iniziativa formativa è stato quello di sviluppare nei partecipanti – e quindi nei futuri manager sanitari – la capacità di adattamento al cambiamento continuo attraverso una modalità di apprendimento esperienziale e la cultura dell’accountability, ossia la responsabilità direzionale a rendere conto proattivamente del proprio operato verso i diversi portatori di interesse.

Nelle 224 ore di durata del corso i partecipanti hanno sviluppato competenze sui filoni più avanzati della gestione economico-finanziaria e delle risorse umane, del governo della tecnologia e degli investimenti, della pianificazione strategica e dell’innovazione organizzativa, della comunicazione e dell’umanizzazione. In tutti i moduli specialistici i partecipanti sono stati sollecitati a trasferire le tecniche e i saperi appresi nelle realtà concrete di loro diretta conoscenza.

Questo percorso di formazione-intervento è culminato nella discussione dei project-work nelle giornate dell’11 e 12 dicembre.

Inoltre l’acquisizione del certificato di formazione manageriale, subordinato alla partecipazione attiva del 80% del monte orario previsto e la discussione del project work, è uno dei requisiti previsti dall’avviso pubblico per la formazione dell’elenco nazionale di idonei alla nomina di Direttore Generale pubblicato dal Ministero della Salute, la cui scadenza è prevista per il 18 dicembre corrente anno.

“Non considero l’esperienza appena conclusa l’ennesimo adempimento ministeriale – dice Michele Emiliano – ma una conferma della reattività dell’amministrazione sanitaria regionale ai mutamenti del sistema sociale.

Quello pugliese è infatti il primo corso svolto in Italia con le nuove direttive ministeriali dello scorso maggio. Ma l’aspetto più importante dell’iniziativa è la costituzione di una nuova e autorevole classe dirigente del servizio sanitario pugliese, più pronta a rispondere alle nuove sollecitazioni poste dal bisogno di salute dei cittadini”.

Elio Borgonovi, coordinatore scientifico del CURSuS e già direttore del CeRGAS Bocconi, dice “Questa prima edizione del CURSuS ha rivelato un tessuto professionale molto fertile per calarsi all’interno dei processi di cambiamento richiesti dall’attuale scenario dei bisogni di salute e pronto a affrontare tali sfide anche con visione di medio-lungo termine. I partecipanti hanno in particolare segnalato necessità e sensibilità a coinvolgere sempre di più nei processi decisionali la medicina di famiglia e i pazienti. E queste sono tutte ottime premesse per un prosieguo del percorso regionale di garanzia dei reali e ottimali livelli di assistenza”.

“L’esperienza partiva ambiziosa e inedita per formula e numeri – dice Giovanni Gorgoni, DG AReSS – ma è andata oltre le nostre aspettative per la soddisfazione dei partecipanti e per la qualità dei lavori presentati che sono suscettibili di applicazione pratica nel Servizio Sanitario. Se ci serviva una conferma ulteriore che l’esperienza CURSuS dovesse diventare il perno stabile per l’alta formazione sanitaria in Puglia, ora ce l’abbiamo”.