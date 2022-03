Formazione in Medicina generale. Più vicina la specializzazione universitaria? Speranza: “Dato mandato a Css di studiare riforma”

Il Ministro della Salute in audizione in Senato: “Chiaramente è un progetto che va fatto insieme con i mmg che per me sono e restano protagonisti fondamentali della sanità del territorio”. IL VIDEO

03 MAR – (Quotidiano sanità – di L.F.) – Via i corsi di formazione in medicina generale in virtù dell’istituzione di specializzazioni universitarie come per altre branche? La direzione del Ministero sembra questa.

“Ho dato un incarico al Consiglio superiore di sanità di provare ad elaborare un progetto di riforma della formazione dei medici di medicina generale. Chiaramente è un progetto che va fatto insieme con i mmg che per me sono e restano protagonisti fondamentali della sanità del territorio”. Lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza in audizione ieri sera davanti alle Commissioni 5,12 e 14 del Senato sull’attuazione del Pnrr dove il Ministro ha fatto il punto sullo stato di attuazione ricordando le tappe e i traguardi raggiunti e ancora da raggiungere sulla falsa riga di quanto dichiarato in audizione alla Camera la settimana scorsa.