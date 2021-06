Fondi per investimenti in sanità: l’audizione nelle Commissioni bilancio e sanità

La Commissione bilancio in seduta congiunta con la Commissione sanità, presieduta da Fabiano Amati e Mauro Vizzino, ha affrontato in sede di audizione, richiesta dal presidente Amati, l’utilizzo dei fondi ex art. 20 della legge della legge 67/1988. Si tratta, ha spiegato il richiedente, di somme di finanziamento da utilizzare per l’acquisto di arredi e attrezzature e interventi di riqualificazione di ospedali esistenti, per cui la Regione Puglia si è vista dotarsi di una somma di 564 milioni di euro di cui 318 milioni sono oggetto di un progetto integrativo.

La richiesta urgente del consigliere Amati è di attivare immediatamente le procedure per poter spendere immediatamente la somma di 245 milioni di euro stanziata a valere di un accordo, la cui richiesta di sottoscrizione però, non è stata ancora avanzata da parte della Regione. Se questo avvenisse quanto prima – ha precisato Amati – si otterrebbe di conseguenza la possibilità di avere l’assegnazione di ulteriori 275 milioni con la sottoscrizione di un altro accordo integrativo a valere sulla delibera Cipe del 2019. Sarebbero quindi in tutto 515 i milioni di euro a disposizione per portare a termine interventi già programmati.

La risposta ottenuta oggi dal direttore del Dipartimento salute Vito Montanaro, è stata quella di aver predisposto, come struttura competente, ed inviato alle Asl, una nota con allegato un piano degli interventi, di cui si attende un riscontro entro il 15 luglio. Montanaro ha anche evidenziato che la nota trasmessa alle Asl serve solo per verificare se il livello di idoneità della progettazione sia tale da consentire la sottoscrizione dell’accordo con il Ministero e che non vi è una nessuna revisione degli interventi da realizzare. A questo ha aggiunto anche che sarà inviata richiesta al Ministero di avviare in anticipo le procedure con forme tecniche di assunzione di responsabilità delle somme e se sarà possibile iniziare i percorsi pubblici per la realizzazione di progetti di completamento.