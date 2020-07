Foggia, Dattoli dal Policlinico «Riuniti» al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità

Il direttore generale del Policlinico foggiano è stato nominato nel consiglio di amministrazione dell’ISS con comunicazione ufficiale del presidente Silvio Brusaferro su decreto del Ministero della Salute.

Il direttore generale del Policlinico Riuniti di Foggia, Vitangelo Dattoli, è stato nominato nel Consiglio di amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità con una comunicazione ufficiale del presidente Silvio Brusaferro su decreto del Ministero della Salute.

(GdM) – «Le esprimo i miei più vivi complimenti per la prestigiosa nomina e confido nella sua attiva collaborazione nell’espletamento dei compiti affidati al Consiglio stesso. Sono certo di poter contare sul suo prezioso aiuto». Queste le parole del numero uno del principale centro di ricerca, controllo e consulenza tecnico-scientifica in materia di sanità pubblica in Italia per Dattoli che farà parte del Consiglio per quattro anni dopo la designazione da parte della Conferenza unificata Stato-Regioni come componente esperto per l’alta e riconosciuta professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche.

«Mi impegnerò per dare il mio contributo alle attività assistenziali e di ricerca dell’Istituto – ha spiegato Vitangelo Dattoli – ricorrendo al know-how raccolto in anni di lavoro in Puglia dove la sanità ha mostrato molte complessità di gestione nelle diverse realtà riuscendo spesso a rimanere tra le più attente in Italia ai bisogni dei cittadini. Metterò a disposizione il mio bagaglio di conoscenze per assicurare un contributo concreto alla tutela della salute, un settore andato in pressione in questi mesi di pandemia».

Note biografiche del dott. Dattoli: dal 1997 è stato direttore sanitario dell’Ente Ecclesiastico Miulli – Acquaviva Delle Fonti, un ruolo che ricoprirà per anni in molte strutture ospedaliere pugliesi: dal 2002 è alla guida della direzione sanitaria dell’Asl Lecce 2 fino alla nomina di direttore sanitario nel 2005 presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria «Ospedali Riuniti» di Foggia;

un anno dopo (2006) torna a Bari per ricoprire nuovamente il ruolo di d.s. ma stavolta presso il Policlinico barese dove si consumerà il periodo più lungo della sua carriera da dirigente poiché successivamente rimarrà per due mandati consecutivi come direttore generale: nel corso dei suoi 10 anni di direzione ha lasciato il segno per l’amministrazione della struttura ospedaliera riconosciuta come un esempio di innovazione dal punto di vista tecnologico, edilizio e di larga e fruttuosa collaborazione tra Azienda, Regione e Università. Dal 2017, già direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria «Ospedali Riuniti» di Foggia, rinsalda il legame con la terra foggiana e ritorna ai vertici della struttura ospedaliera come direttore generale:

nel 2018, con delibera n.45 del 28/01/2020, viene sancita la nuova denominazione degli «Ospedali Riuniti» come Policlinico «Riuniti» a sottolineare la complessità logistica tipica di un campus nonché l’articolata struttura organizzativa, didattica e di ricerca con l’attivazione di nuove discipline. Una transizione fortemente voluta dal neo direttore.

Dattoli, inoltre, ha ottenuto vari incarichi di docenza tra cui quello presso l’Università LUM Jean Monnet di Casamassima in Organizzazione sanitaria, quello presso l’Università Bocconi e l’Università degli Studi di Bari «A. Moro» nella stessa disciplina.