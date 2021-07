Fofi: Occorre accelerare la campagna vaccinale  

Farmacisti e farmacie pronti a fare la loro parte.

La rapida diffusione della variante Delta del SARS-CoV-2 impone un’ulteriore accelerazione dell’immunizzazione dei cittadini.

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani ribadisce che “il coinvolgimento dei farmacisti e delle farmacie di comunità nella campagna vaccinale può essere decisivo a questo fine.

Poter accedere alla vaccinazione in strutture di prossimità, come le circa 12.000 farmacie che hanno aderito alla campagna, rappresenta senz’altro un’importante facilitazione per chi ha difficoltà a raggiungere gli hub.

L’intervento di professionisti con i quali il cittadino ha già un rapporto di conoscenza e fiducia, come gli oltre 26.000 farmacisti abilitati alla vaccinazione attraverso i corsi dell’ISS, è utile a superare timori e diffidenze, soprattutto nelle persone meno informate.

La presenza capillare di farmacisti e farmacie di comunità è un elemento fondamentale, e non a caso paesi come Stati Uniti, Francia e Inghilterra, quest’ultima anche in previsione dell’eventuale necessità di una terza dose, stanno coinvolgendo nell’attività di immunizzazione un numero sempre maggiore di presidi.

Anche l’Italia attraversa una fase delicatissima che richiede – conclude la Fofi – la massima rapidità di intervento e i farmacisti sono pronti a fare la loro parte”.