Focolai Covid in Puglia, l’allarme dei medici

All’inizio dell’estate in puglia non c’erano focolai attivi. Oggi sono ben 35, e di questi 19 si sono sviluppati nella settimana dal 14 al 20 settembre.

E c’e’ l’allarme covid dei medici internisti ospedalieri. All’inizio dell’estate in puglia non c’erano focolai attivi. Oggi sono ben 35, e di questi 19 si sono sviluppati nella settimana dal 14 al 20 settembre. L’incidenza sulla popolazione e’ di 29 casi su 100mila abitanti, ai primi di luglio erano appena 0,25 casi su 100mila. Anche l’indice di contagiosita’, l’rt, e’ passato da 0,51 a 1,03, sopra la soglia di sicurezza che e’ uno. Decisivo per arginare la diffusione del virus – dicono i medici – e’ il tracciamento dei contatti, ma nell’ultima settimana non si e’ riusciti a risalire all’origine del contagio in 207 casi, e questo significa lasciare in circolazione persone contagiose che non sanno di esserlo.