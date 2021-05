Finalisti del Premio Innovazione Digitale in Sanità 2021 del Politecnico di Milano – Per la Puglia c’è l’AReSS

L’iniziativa crea occasioni di conoscenza e condivisione dei migliori progetti di utilizzo del digitale come leva di innovazione e miglioramento nel mondo della Sanità.

Il 26 maggio saranno proclamati i vincitori per ciascuna categoria in occasione del Convegno “Sanità digitale oltre l’emergenza: più connessi per ripartire”

Milano, 24 maggio 2021 – L’AReSS Puglia, l’ASL di Frosinone e l’AULS di Pescara nella categoria “Servizi per l’integrazione ospedale-territorio”; l’ASST Niguarda, la Fondazione Don Carlo Gnocchi e gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri nei “Servizi per la presa in carico di patologie specifiche”; la Cooperativa Medici Milano Centro e la Provincia Autonoma di Trento nei “Servizi a supporto delle cure primarie”; l’ASST di Pavia, la Fondazione Poliambulanza e il Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo nella “Gestione di processi clinici e assistenziali “. Sono questi gli 11 finalisti del Premio Innovazione Digitale in Sanità 2021 del Politecnico di Milano, l’iniziativa dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità (www.osservatori.net) che crea occasioni di conoscenza e condivisione dei migliori progetti di utilizzo del digitale come leva di innovazione e miglioramento nel mondo della Sanità.

Servizi per l’integrazione ospedale-territorio

AReSS Puglia

Il progetto dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale Puglia (organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione), svolto in collaborazione con Dedalus, ha visto lo sviluppo di una piattaforma che permette di progettare un piano assistenziale individuale per il singolo paziente cronico, monitorare a distanza i parametri vitali, effettuare video-consulti e accedere a un ambulatorio virtuale di tele-visita specialistica, visualizzando in modo strutturato i dati del paziente. Il kit per il monitoraggio comprende un tablet, una bilancia diagnostica, un glucometro Bluetooth, uno sfigmomanometro Bluetooth, un dispositivo multiparametrico elettrocardiografico e un dispositivo Tensor Tip. Durante la pandemia è stata messa a disposizione dei malati Covid in isolamento domiciliare una versione semplificata con pulsossimetro al posto dell’intero kit. La soluzione è stata poi resa disponibile a 300 pazienti oncologici o con malattie rare e successivamente a 80 RSA e 10 Medici di Medicina Generale.

ASL di Frosinone

L’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone ha messo a punto un progetto di innovazione che si articola in più servizi digitali. Il primo è un servizio di Tele-cardiologia con 15 installazioni fra case della salute, ambulatori territoriali e tre carceri, che consente di scaricare i referti attraverso un portale aziendale. Il servizio di Tele-monitoraggio domiciliare, invece, ha lo scopo di monitorare i pazienti in isolamento fiduciario con una chiamata automatica dal Dipartimento di Prevenzione, modalità che rende il servizio accessibile anche agli utenti privi di strumenti o competenze digitali. Il progetto prevede inoltre un sistema di comunicazioni profilate e massive, che permette ai referenti pubblici una gestione più efficiente e efficace della Sanità. Infine, il digitale sta supportando la campagna vaccinale relativa al Covid. Rispetto alla Tele-cardiologia, sono state erogate e refertate oltre 200 ECG, mentre il Tele-monitoraggio ha gestito 44mila pazienti, circa 1.200 al giorno.

AUSL di Pescara

A giugno 2020 l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara ha introdotto una piattaforma di collaborazione clinica per la gestione delle patologie croniche e per la gestione dell’emergenza Covid. Il modulo dedicato alla gestione delle patologie croniche consente di inviare messaggi, notifiche e promemoria, scambiare documenti fra medici e pazienti, raccogliere i dati provenienti dai diversi dispositivi diagnostici digitali e di fruire di servizi di Telemedicina. Il modulo dedicato all’emergenza Covid permette a MMG, PLS e USCA di gestire la prenotazione il tampone molecolare e di accedere alla documentazione relativa ai pazienti (es. referto, attestato di fine quarantena, ecc.). Da giugno 2020 hanno collaborato attraverso la piattaforma 417 tra MMG, PLS e Medici di Continuità Assistenziale, 31 Specialisti, 34 operatori USCA, 130 referenti SIESP e operatori di Distretto e oltre 500 operatori sanitari coinvolti in screening con test antigenici rapidi. Tra luglio 2020 e marzo 2021 sono stati scambiati 17mila referti di diabetologia e sono stati prescritti 5mila farmaci, garantendo la comunicazione fra MMG e pazienti e limitando l’affluenza negli ambulatori. Il modulo Covid ha gestito 66mila richieste di tamponi, oltre 166mila referti molecolari, 120mila screening rapidi, 24mila schede di casi positivi, 13mila schede di sorveglianza sanitaria e oltre 20mila attestati di inizio e fine quarantena.

Servizi per la presa in carico di patologie specifiche

ASST Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda

Il progetto “Televisita” – avviato a giugno 2020 ed attivo in 13 strutture dell’ASST, con un piano di estensione a tutto l’ospedale – consente all’azienda di monitorare lo stato di pazienti, anticipando situazioni cliniche che potrebbero comportare il ricovero in urgenza o modifiche del trattamento in ritardo rispetto all’insorgenza dei primi segnali. Dopo la fase di sperimentazione, nell’ospedale sono state erogate circa 650 tele-visite mediamente a 50 pazienti al mese, che hanno mostrato altro gradimento nei questionari, affermando di essersi sentiti a proprio agio, di aver ricevuto visite accurate, senza riscontrare difficoltà di utilizzo. Il 59% dei pazienti ha beneficiato inoltre di un risparmio di tempo e il 36% una maggior tranquillità per lo spostamento evitato nella pandemia.

Fondazione Don Carlo Gnocchi

Il progetto di Tele-riabilitazione della Fondazione Don Carlo Gnocchi permette di erogare prestazioni di riabilitazione neuromotoria da remoto attraverso tecnologie digitali, integrative rispetto al progetto riabilitativo individuale. Le sedute riabilitative sono erogate al domicilio del paziente attraverso un ambiente di realtà virtuale, tra il terapista collegato da remoto in videochiamata e il paziente che ha in dotazione un sensore di rilevazione del movimento, una webcam con microfono, un mini-PC collegato alla TV e un modem per rilevare e trasmettere i segnali dei sensori. Fino ad inizio marzo 2021 sono stati erogati oltre 500 trattamenti a 28 pazienti. I risultati preliminari dimostrano elevati livelli di compliance e di gradimento. Nel futuro è prevista l’integrazione di ulteriori sensori per monitorare i parametri vitali del paziente durante gli esercizi (come pulsossimetro e sfigmomanometro).

IRCCS Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Lumezzane

Per dimettere in sicurezza i pazienti ricoverati per Covid, seguendo al domicilio la loro convalescenza e intervenendo in modo rapido in caso di ripresa dei sintomi, il progetto MIRATO prevede un programma di Tele-sorveglianza di tre mesi con un infermiere “case manager” di supporto attraverso contatti telefonici cadenzati. Ai pazienti viene chiesto di utilizzare un pulsossimetro per la misurazione della saturazione e, se necessario, un elettrocardiografo monotraccia portatile per l’individuazione di eventuali aritmie. Possono essere previste video-consulenze con medici specialisti. Qualora il paziente presenti sintomi o specifiche problematiche, può chiamare direttamente l’infermiere o il case manager. Il progetto ha coinvolto a fine aprile 2021 440 pazienti, di cui 181 hanno concluso il programma.

Servizi a supporto delle cure primarie

Cooperativa Medici Milano Centro

Con l’emergenza sanitaria e le connesse restrizioni, la Cooperativa Medici Milano Centro ha introdotto nuove funzioni alla piattaforma per la prenotazione online degli appuntamenti in studio, sviluppata in collaborazione con Paginemediche. Sono stati introdotti un “Chatbot triage”, che regola l’accesso in studio proponendo un triage preliminare e individuando un criterio di priorità, il servizio di Tele-visita, collegato con le agende online dei medici, che ha consentito di mantenere un contatto diretto con i pazienti, riducendo gli accessi impropri negli studi e il servizio di Tele-monitoraggio per il follow-up dei pazienti positivi al Covid, che ha coinvolto circa 1.000 pazienti. Durante la pandemia sono stati effettuati complessivamente 50.000 chatbot triage, mentre 150 medici hanno operato tramite strumenti di telemedicina, svolgendo cica 3.000 tele-visite.

Provincia Autonoma di Trento

Durante la pandemia, con il progetto “TreC Pediatria” è stata sviluppata una soluzione che consente la comunicazione sicura e lo scambio di informazioni tra la famiglia del paziente e il pediatra, al fine di ridurre gli spostamenti ed evitare assembramenti negli ambulatori. La piattaforma di telemedicina per la pediatria, fruibile tramite un’App mobile, integra tele-visita (che consente al pediatra di effettuare una visita a distanza), un canale di chat (che permette la comunicazione asincrona e bidirezionale) e un’area protetta per la condivisione di file multimediali. La soluzione è disponibile oggi a tutti i 70 pediatri operanti in Trentino e oltre 70.000 pazienti under 14. In futuro si prevede di mettere lo strumento a disposizione dei Medici di Medicina Generale della Provincia.

Servizi a supporto dei processi clinici e assistenziali

ASST di Pavia

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia a settembre 2020 ha avviato un progetto, sviluppato in collaborazione con Deenova, per l’innovazione della gestione della terapia farmacologica presso gli istituti carcerari, che prevede l’introduzione di elementi tecnologici e di servizio per ottenere il preallestimento delle terapie personalizzate per i pazienti (mediante specifiche tecnologie di automazione), la tracciabilità delle prescrizioni e delle somministrazioni e conseguentemente una completa informatizzazione del processo. Da marzo ad aprile 2021 sono state prescritte, allestite e somministrate con questo modello oltre 750 terapie nel carcere di Vigevano, abbattendo del 89% i tempi di allestimento e migliorando qualità di cura, modalità di lavoro e sicurezza. È stata definita un’estensione a tutte le sezioni dell’istituto di Vigevano entro il 2021 e agli istituti di Voghera e Pavia nel 2022, che porterà a gestire attraverso il nuovo sistema circa 1500 detenuti.

Fondazione Poliambulanza di Brescia

Fondazione Poliambulanza a gennaio 2021 ha realizzato un sistema che consente di accelerare la selezione dei pazienti candidabili alla terapia trombolitica per la cura dello stroke ischemico cerebrale. Il sistema, grazie ad algoritmi di Intelligenza Artificiale e Deep Learning, permette di elaborare immagini cliniche, ricostruire le mappe perfusionali e rilevare informazioni critiche in tempi rapidi (meno di tre minuti), trasferendo i risultati tramite mail o App mobile. Il sistema permette di anticipare di circa 35 minuti l’arrivo del paziente in sala angiografica, iniziando la procedura di trombolisi con largo anticipo rispetto a quanto accade normalmente, con grande vantaggio per la salute del paziente. Nel futuro, si prevede un’estensione anche ad altri ambiti.

Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo

Per gestire i servizi ambulatoriali nella fase post Covid, il Nuovo Ospedale di Sassuolo ha implementato, in collaborazione con Artexe, un pannello per monitorare gli assembramenti nelle sale di attesa. È stato sviluppato un supporto dinamico capace di aggiornarsi di continuo con informazioni acquisite in tempo reale. In base alle prenotazioni effettuate dai pazienti,il sistema stima il numero di persone che saranno presenti nelle sale di attesa, valutando il grado di assembramento e fornendo una rappresentazione grafica dell’andamento giornaliero. Il sistema ha permesso all’ospedale di recuperare le visite in sospeso in tempi ristretti e di ottimizzare gli accessi alle sale d’attesa. Il controllo in loco degli assembramenti da parte di operatori addetti ha permesso di validare i dati previsti dal modello, confermandone le potenzialità.