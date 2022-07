Filippo Anelli:è inaccettabile che un medico muoia in ospedale

Filippo Anelli, dopo la morte di un medico di Manduria per sovraccarico di lavoro, ha dichiarato: “È inaccettabile che un medico muoia in ospedale e la causa possa essere attribuita allo stress e al super lavoro.

Per far fronte alla gravissima carenza del personale meglio chiudere un ospedale per potenziare le altre strutture ospedaliere!

Il diritto alla sicurezza deve essere sempre assicurato ed è tutelato dalla nostra Costituzione”.