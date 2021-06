Figliuolo: ‘Arrivano 3,5 mln dosi di Pfizer. A giugno la spallata

‘

Speranza: “Mai più tagli al servizio sanitario. Fase nuova, serve un patto. Il Paese sta per uscire dalla crisi”



(Ansa) – “Stiamo distribuendo 3,5 milioni di Pfizer che ci darà modo di partire a giugno. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo inaugurando l’hub vaccinale nella sede di Confindustria a Roma.

“A giugno – ha aggiunto – daremo la spallata” al virus con l’arrivo di oltre 20 milioni di dosi.

“Non dobbiamo sprecare questa crisi, dobbiamo assumere impegni per il futuro di questo paese e questo significa difendere il Servizio sanitario nazionale con tutte le forze, chiudere la stagione dei tagli e aprire una e di grandi investimenti”.

Così il ministro della Salute Roberto Speranza all’inaugurazione dell’hub vaccinale nella sede di Confindustria a Roma. “Lo sviluppo economico e sociale del paese – aggiunge – ha nella vittoria della battaglia sanitaria la sua premessa”.

Bisogna unire l’Italia, “serve un patto Paese che declini e gestisca questa fare, che speriamo sia l’ultima di un’epidemia che ci ha fatto perdere tante vite umane. Si apre la possibilità di trasformare una crisi in una grande opportunità di ripartenza”. Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo all’inaugurazione dell’hub nella sede di Confindustria a Roma. “Nessuno ce la fa da solo, non il governo, non il commissario, non un ministro, non le regioni – ha aggiunto – dobbiamo ripartire insieme”