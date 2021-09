Fiera del Levante, salta l’85 esima edizione

Fiera del Levante, Bari

L’inaugurazione con il Presidente del Consiglio, la ricerca del biglietto omaggio, la passeggiata tra i padiglioni, immancabile la visita alla galleria delle nazioni, un classico degli eventi di settembre, a Bari, la campionaria della Fiera del Levante. Si teneva ininterrottamente dal 1947. Covid e crisi fermano l’85 esima edizione. Fratelli d’Italia attacca il presidente della regione Emiliano e il sindaco di Bari De Caro per non aver spiegato le ragione dello stop. A scoraggiare gli espositori, secondo fratelli d’italia, anche la presenza dell’ ospedale Covid. Secondo il segretario del pd Marco Lacarra, si trattava di padiglioni dismessi. “Le fiere sono in crisi ovunque” sottolinea Alessandro Ambrosi, presidente della Nuova Fiera del Levante srl, secondo cui sarebbero solo 56 le domande arrivate. La necessità per l’edizione 2022, aggiunge Ambrosi, è trovare velocemente nuovi spazi espositivi per compensare quelli occupati dal presidio delle maxi emergenze. Secondo Confindustria, dopo l’emergenza l’area deve ritornare alla sua funzione originaria.