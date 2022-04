Fiera, Bellomo: “Emiliano e Decaro ci facciano sapere strategia per il suo futuro”

“Quando il presidente Emiliano e il sindaco Decaro avranno smesso di litigare sull’ospedale Covid, ci facciano finalmente sapere quale strategia hanno in mente per il futuro della Fiera. Il primo cittadino di Bari, vincitore del primo round, con la Regione che ha preso atto di essere ospite non gradito, fa forse finta di non ricordare che, tra affitti, lavori di rifacimento e adeguamento sismico, manutenzione e vigilanza, l’ente regionale ha speso in Fiera quasi 8 milioni di euro in un anno. Il piano di disattivazione dell’ospedale Covid diventi dunque l’occasione non soltanto per evitare uno spreco di denaro pubblico con investimenti improduttivi, ma anche per ripensare l’intero quartiere fieristico con criteri di efficienza, trasparenza e modernità. La sensazione, al momento, è che ci siano troppi mercanti in Fiera. In attesa di capire chi sia il vero banditore, mi auguro che si abbia il coraggio di giocare a carte scoperte e di farci sapere quali iniziative si vogliano finalmente adottare per rivedere quello che certamente non funziona. Il secondo round è appena iniziato. Mi auguro che la sinistra sia all’altezza della sfida”.

Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale.