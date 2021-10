Fiaso, non vogliamo una sanatoria ma continuità del servizio

La richiesta di ammissione nel personale, in forza al Servizio sanitario nazionale, avanzata al ministro della Salute Roberto Speranza da parte della Fiaso, appoggiata dai rappresentanti degli Ordini professionali della sanità, è ingente ma scaglionata nel tempo.

(Panorama Sanità) – “Non potrebbe mai essere una sanatoria”. È chiaro Giovanni Migliore, presidente della Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), durante la conferenza stampa indetta ieri a Roma per presentare la proposta di stabilizzazione degli oltre 53.000 fra medici, infermieri e vari professionisti sanitari, vale a dire, gli operatori che si sono mossi fin dai primi giorni dell’emergenza. Ora, secondo la Fiaso, quei sanitari che hanno risposto alla chiamata del governo per fronteggiare la pandemia non possono essere scaricati.

La richiesta di ammissione nel personale, in forza al Servizio sanitario nazionale, avanzata al ministro della Salute Roberto Speranza da parte della Fiaso, appoggiata dai rappresentanti degli Ordini professionali della sanità, è ingente ma scaglionata nel tempo. “Con il supporto dei dati Fiaso insieme all’università Bocconi – spiega Migliore – abbiamo fatto una valutazione di impatto che parte dalla considerazione che il personale lo stiamo già pagando. Non costituirà un ulteriore aggravio. Per chi ha il contratto in scadenza ci auguriamo che la misura venga approvata subito, nell’immediato, per assicurare la continuità di servizio.

Aperto a condividere la proposta si è detto Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). “Troviamo le soluzioni – dichiara -, come ad esempio la modifica della legge Madia. Avvierei poi un confronto con il governo per un intervento più largo, togliendo il blocco del fondo per il personale del 2023 e chiederei alle Regioni di indire il bando per i medici di medicina generale. Chiedo alla Fiaso – aggiunge – di integrare la proposta per dare risposta al territorio. Il governo farebbe bene a convocare la consulta delle professioni sanitarie. I dati sulla programmazione non funzionano, come abbiamo sempre detto. Serve che gli ingressi nelle scuole di specializzazione rispondano alle esigenze reali”. Per il vice presidente degli ordini degli infermieri, Cosimo Cicia, “L’esigenza è sotto gli occhi tutti”. “Non possiamo – dice il numero due della Fnopi – fare a meno dei professionisti impegnati nei 18 mesi di pandemia. Bisogna fare delle sanatorie e dei concorsi pubblici. C’è bisogno di una programmazione e di aumentare i numeri nelle università. È venuta fuori la criticità del territorio perché sono cambiati i bisogni di salute. Si va infatti verso una condizione caratterizzata sempre più dalle cronicità da curare a casa con gli infermieri senza intasare gli ospedali”. Inoltre, Cicia rivolge un appello alla politica: “bisogna lavorare nella stessa direzione per assicurare il diritto alla salute a tutti da Nord a Sud”.

David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, riporta l’attenzione a guardare alla salute della persona nel complesso. “Tutte le evidenze scientifiche – osserva – ci dicono che è necessario un approccio integrato e la multidisciplinarietà. È importante ricordare che la persona è anche una dimensione psicologica. Gli operatori sanitari avrebbero meritato una cura psicologica per evitare il burn out. C’è stata una difficoltà avere il personale necessario”. Altro tasto toccato da Lazzari è la carenza di psicologi nel Servizio sanitario nazionale. Una carenza che diventerà critica nei prossimi anni perché si prevedono numerosi pensionamenti. “Duemila professionisti – ricorda – andranno in pensione nel 2024. Credo sia fondamentale fare una programmazione per tutte le professioni che si occupano di salute”. Dello stesso avviso è Barbara Rosina, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali, intervenuta in collegamento: “Abbiamo 5000 assistenti impiegati nel Servizio sanitario nazionale e registriamo un decremento costante del 5% l’anno. Dobbiamo dare attenzione alla assistenza sanitaria”.

D’accordo infine anche Teresa Calandra, presidente della Federazione nazionale collegi Professionali tecnici sanitari di radiologia medica (Fno Tsrm e Pstrp): “il Servizio sanitario ha ancora bisogno di personale sanitario, perché l’eventuale stabilizzazione non sarà sufficiente a colmare i vuoti che le politiche di razionalizzazione hanno determinato negli anni precedenti”. E.G.