FIASO, l’Italia che rinasce dopo il Covid: il contributo del management sanitario al cambiamento della PA

Il 21 luglio un web meeting organizzato dalla Fiaso, Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere. «Siamo convinti che questo sia il momento per riaffermare il ruolo del management pubblico per la trasformazione della PA e per il rilancio dell’Italia» afferma il presidente Ripa di Meana.

L’avvio di una riflessione che dovrà coinvolgere le istituzioni per affrontare le sfide del prossimo futuro. È quanto si propone il web meeting organizzato dalla Fiaso, Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere, dal titolo L’Italia che rinasce dopo il Covid: il contributo del management sanitario al cambiamento della PA, che si svolgerà il prossimo 21 luglio, dalle 17.30 alle 19.00.

«Il management della sanità italiana – afferma il presidente della Fiaso Francesco Ripa di Meana- ha esercitato un ruolo fondamentale nella gestione della emergenza.

Ora si apre una nuova fase, che avrà bisogno di visione e competenze sulle scelte allocative e organizzative. Fiaso ha nel suo DNA la capacità di mettere a disposizione l’esperienza e le leve del management anche in una fase così delicata come quella attuale. Per questo si candida ad offrire un contributo decisivo per il rilancio del Paese e il rafforzamento della sua classe dirigente».

«Siamo convinti – conclude Ripa di Meana – che questo sia il momento per riaffermare il ruolo del management pubblico per la trasformazione della PA e per il rilancio dell’Italia».