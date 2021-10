Fiammata dell’inflazione in autunno

(temporanea ma non troppo).

Inflazione, a settembre balzo dal 2 al 2,6%

(ILSOLE24ORE – di Andrea Carli) – prezzi al consumo a settembre sono del 2% più elevati rispetto al pre-pandemia (settembre 2019). Allo stesso tempo l’attività economica e in particolare i consumi delle famiglie sono ancora lontani da tali livelli

La fiammata inflazionistica che sta caratterizzando l’economia italiana, e che nei mesi autunnali potrebbe tradursi in una crescita dei prezzi al consumo superiore al 3%, va valutata come fenomeno temporaneo, in particolare perché i prezzi sui mercati internazionali di numerose commodity stanno rientrando dai picchi dei mesi scorsi e non sembra si siano innescati effetti di second-round.

Tuttavia – mette in evidenza l’Area Studi Legacoop e Prometeia, nel report “Il rialzo dell’inflazione: un fattore transitorio, ma aumentano i rischi che possa divenire strutturale” – la crescita dell’inflazione, e il timore di nuovi incrementi dei prezzi in comparti di grande impatto, come le tariffe energetiche, influenzerà la ripresa dei consumi delle famiglie, in particolare quelle a basso reddito, alimentando gli effetti diseguali della crisi e peggiorando la distribuzione del reddito. Inoltre, ed è questo il secondo scenario da prendere in considerazione, qualora le tensioni inflazionistiche non risultino circoscritte settorialmente e temporalmente ma, in ragione della loro permanenza, finiscano per traslarsi lungo tutta la filiera dei prezzi, c’è il rischio che inneschino “second-round effect salariali” (effetti di rimando sul livello dei salari, ndr) e si radichino nelle aspettative. Con la conseguenza che la fiammata dell’inflazione rischia di diventare, in questa ipotesi, strutturale.

La variabile “effetti base”

Lo studio, nel ricordare come l’inflazione al consumo in Italia continui ad accelerare (in settembre si è portata al 2,5% dal 2% di agosto), sottolinea che la ripresa dell’inflazione risente dei cosiddetti “effetti base” (ovvero del fatto che crescite anche modeste mese su mese si confrontano con le cadute dei prezzi che hanno accompagnato i primi lockdown a inizio 2020), ma non solo di questi, in quanto i prezzi al consumo, a settembre, sono del 2% più elevati rispetto al pre-pandemia (settembre 2019), mentre l’attività economica, e in particolare i consumi delle famiglie, sono ancora ben lontani da quei livelli.