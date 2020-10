Ferrari: “Un call center unico per avvisare i positivi e Immuni funzionerà”

La gestione dell’app Immuni è stata trasferita, come previsto, dalla start-up che l’ha creata a Sogei e PagoPa. Scaricata da oltre 9 milioni di Italiani, non riesce ancora ad essere uno strumento efficace nella segnalazione dei casi positivi al coronavirus. “Finora è stato difficile far eseguire sempre ed efficientemente la procedura di caricamento (dei dati ndr) in tutte le varie regioni” osserva Luca Ferrari, creatore di Immuni. “Una soluzione efficace potrebbe consistere nel centralizzare la gestione della procedura, chiamando al telefono i positivi, qualora fossero utenti di Immuni, per supportarli nel caricamento dei propri dati”.