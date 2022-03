Fedriga: Segnale concreto della solidarietà delle Regioni al popolo ucraino

Massimo coordinamento con protezione civile e Ministero della Salute per la definizione puntuale di priorità ed interventi.

“Oggi arriva dalle Regioni un ulteriore e forte segnale di solidarietà al popolo ucraino. Una testimonianza che è anche impegno concreto come dimostra il confronto che abbiamo avuto con il Capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio”, lo ha dichiarato ieri il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga. “Stiamo lavorando con il Governo – ha spiegato Fedriga – su due filiere che rappresenteranno il binario su cui viaggerà il sostegno del nostro Paese. La prima direttrice è l’assistenza all’estero con gli aiuti che giungeranno in modo coordinato in Ucraina o nei Paesi di Confine chiamati a gestire la prima fase dell’accoglienza. La seconda linea di intervento è l’assistenza sanitaria su cui le Regioni sono già mobilitate con il Ministero della Salute. Infine, rispetto all’accoglienza – ha concluso Fedriga -siamo impegnati con il Governo per definire priorità condivise, sburocratizzare le procedure per agevolare la permanenza dei profughi, facilitare la prevenzione, anche in relazione alle vaccinazioni”.