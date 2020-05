Fase due: autosegnalazione e isolamento per chi rientra in Puglia

Le persone che rientrano in Puglia hanno due obblighi: comunicarlo e osservare l’isolamento fiduciario. Così ha stabilito l’ordinanza n. 214 del 2020 con cui Emiliano ha avviato la fase due nella nostra regione.

Il DPCM del 26 aprile consente a chiunque “il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. L’ordinanza del Presidente, valida dal 4 al 17 maggio, dispone in tal caso l’obbligo di comunicarlo immediatamente compilando il modulo di autosegnalazione online, o contattando il proprio medico, e di restare in isolamento fiduciario per 14 giorni. Chi rientra in Puglia non può dunque avere contatti sociali, né spostarsi o viaggiare, deve essere sempre raggiungibile e, nel caso di comparsa di sintomi, avvertire immediatamente il medico o l’operatore di sanità pubblica.

