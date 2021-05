Fascicolo sanitario elettronico, solo nove regioni lo alimentano

Con la pandemia i sistemi sanitari hanno dovuto implementare rapidamente i modelli di assistenza attraverso nuove tecnologie, per offrire servizi digitali. Un percorso lungo il quale proseguire per progettare sin da subito la sanità post-emergenza. In Italia la digitalizzazione della sanità sta crescendo, ma viaggia a diverse velocità ed è spesso frammentata e disomogenea. Il fatto che la spesa complessiva nel 2020 sia cresciuta del 5% (pari a 1,5 miliardi di euro) rispetto al dato del 2019 (era stata stimata pari a 1,43 miliardi di euro) significa che la direzione è giusta, ma restano ancora una serie di ostacoli. Oltre a quella di natura economica, una seconda difficoltà è rappresentata dalle barriere tecnologiche: non sempre le strutture sanitarie riescono ad integrare le nuove tecnologie nei sistemi informatici già esistenti.