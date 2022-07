Fascicolo sanitario elettronico, pubblicate le linee guida

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Linee Guida di attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), previste dal Decreto del 20 maggio 2022, che prevedono tra l’altro il suo utilizzo obbligatorio da parte dei farmacisti. Le Linee guida innovano radicalmente innovano e aggiornano i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico, nell’ottica di raggiungere gli obiettivi del PNRR. Infatti, l’investimento 1.3.1 della Missione 6, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Accesso: creare un FSE omogeneo sul territorio nazionale, che rappresenti l’unico ed esclusivo punto di accesso per gli assistiti ai servizi del SSN. Integrazione: rendere il FSE uno strumento efficace per la diagnosi e la cura, che condivida i dati clinici rilevanti tra professionisti e strutture sanitarie (sia pubbliche che private), garantisca continuità assistenziale sul territorio, sia utile alla gestione dei pazienti cronici, e sia strumento di integrazione per le farmacie nella gestione del piano terapeutico. Personalizzazione: aumentare la qualità e numerosità dei dati clinici presenti nel FSE per contribuire alla capacità di diagnosi e cura personalizzata da parte dei professionisti sanitari. Policy: creare una base di conoscenza sullo stato di salute della popolazione, che concorra a fornire informazioni alle istituzioni sanitarie, per supportarle nella definizione e attuazione delle politiche di prevenzione, programmazione sanitaria e governo, e agli enti di ricerca per l’attività di ricerca medica e biomedica. Se i soggetti destinatari delle Linee guida sono le Regioni, va ricordato che nell’ambito dei requisiti obbligatori da attuare entro la durata del PNRR, rientrano alcune funzionalità innovative per le farmacie. Il nuovo FSE è concepito come un ecosistema di dati e servizi che, tra l’altro, rispondono alle esigenze dei farmacisti di supportare lo svolgimento della loro attività di dispensazione di farmaci, tra cui la consultazione del foglietto illustrativo e la verifica della terapia erogata, la registrazione e segnalazione di allergie e reazioni avverse ai farmaci, nonché la prenotazione di prestazioni per conto degli assistiti. Per gli utenti corrispondenti ad operatori sanitari, tra cui i farmacisti, i servizi di accesso ai dati del FSE sono fruibili, oltre che attraverso il Portale FSE, attraverso servizi di integrazione con i sistemi software impiegati da tali utenti per lo svolgimento delle proprie attività. Tutti i dettagli sono disponibili nella circolare di Federfarma consultabile nella sezione riservata del sito.