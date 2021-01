Farmaci non rimborsabili con ricetta sul Pc

“Dematerializzate anche le ricette «bianche» per i f armaci prescritti da medici convenzionati ma non rimborsati dal Ssn. Durante la pandemia si può trasmettere alla farmacia il numero della ricetta via e-mail, sms o telefono; a regime la gestione avverrà tramite portaleo fascicolo sanitario elettronico (Fse). Con decreto Mef del 30 dicembre 2020, già validate dal Garante Privacy, viene esteso alle «ricette bianche» dei medici convenzionati Ssn il regime già in vigore per le prescrizioni a carico del Ssn”.