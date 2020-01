Farmaci, l’e-commerce vola a 300 milioni

Gli acquisti di farmaci da automedicazione fatti in Italia sui siti registrati al ministero della Salute “sono sicuri perché dietro c’è una farmacia reale che tra l’altro applica gli stessi prezzi che poi sono praticati nell’esercizio fisico”, assicura il segretario nazionale di Federfama, Roberto Tobia.

“La vera piaga sono invece i tanti siti pirata che assomigliano a farmacie on line e che nel 90% dei casi propongono in vendita farmaci, da quelli per le disfunzioni erettili agli psicofarmaci, che in realtà non sono medicinali e che nel migliore dei casi non servono a nulla mentre nel peggiore possono essere una minaccia seria per la salute dei cittadini perché contengono sostanze nocive o tossiche come mostrano i sequestri fatti dai Nas.

Su questo fronte – conclude Tobia – bisogna fare una battaglia senza quartiere”.