Farmaci: ecco i 20 più venduti al mondo nel 2020

Anche se le classifiche delle vendite globali dei farmaci più venduti dalle big pharma comprendono generalmente i nomi dei prodotti più importanti del settore, accade comunque che compaiano nell’elenco nuovi medicinali, oppure che vecchi blockbuster escano di scena. I cambiamenti della classifica delle vendite mostrano, di anno in anno, molte delle nuove tendenze del settore farmaceutico.

I tre farmaci principali – Humira di AbbVie, Keytruda di MSD e Revlimid di Bristol Myers Squibb – sono stabili da alcuni anni nelle prime tre posizioni. Il primo grande cambiamento riguarda il quarto posto in classifica occupato dall’anticoagulante Eliquis prodotto da BMS e da Pfizer. Nel 2019, Opdivo, inibitore di checkpoint di BMS, occupava quella posizione in classifica ma non è riuscito a tenere il passo ed è sceso in ottava posizione nel 2020.

Il vecchio blockbuster oncologico di Roche, Avastin, è invece scivolato verso il basso. Il farmaco, che ha incassato 7,12 miliardi di dollari nel 2019 e raggiunto l’ottavo posto in classifica, nel 2020 si è piazzato invece in quattordicesima posizione a causa dell’ingresso sul mercato dei biosimilari che hanno ridotto i ricavi delle sue vendite a 5,32 miliardi di dollari.

Altri farmaci rinomati sono usciti dalla lista dei primi venti. Tra questi il farmaco contro la sclerosi multipla di Biogen, Tecfidera, il blockbuster oncologico Herceptin di Roche e il farmaco contro l’HIV Genvoya prodotto da Gilead. Di contro, tre farmaci, Tagrisso di AstraZeneca, Xtandi di Pfizer/Astellas e Ocrevus di Roche – i primi due utilizzati contro il cancro e il terzo contro la sclerosi multipla – sono invece entrati nella lista dei top 20 per la prima volta.

Mentre molti biosimilari e generici hanno raggiunto i volumi di vendite dei migliori farmaci branded, le prestazioni di Remicade nel 2020 dimostrano che alcuni farmaci biologici molto utilizzati in terapia possono continuare ad avere successo a dispetto della concorrenza. Il farmaco ha infatti realizzato vendite cospicue nonostante anni di competizione sul mercato con il suo biosimilare ed è riuscito a conservare la ventesima posizione della classifica. Questa è probabilmente una notizia positiva per AbbVie che si sta preparando a entrare in competizione nel 2023 con il miglior farmaco al mondo, Humira.

La classifica è stata redatta da Fierce Pharma in collaborazione con EvaluatePharma

Di seguito la top 20: