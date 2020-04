Family Friendly – due nuovi avvisi per la promozione del welfare aziendale

Pubblicati 2 nuovi avvisi per la promozione del welfare aziendale e dell’innovazione in ottica family- friendly nel tessuto produttivo pugliese.

Gli avvisi, pur avendo destinatari diversi, perseguono la stessa finalità: far conoscere le opportunità per far adottare dalle imprese le misure che migliorano il clima aziendale, la flessibilità organizzativa, la produttività nel rispetto dei tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori.

Un avviso si indirizza agli enti bilaterali affinché promuovano la conoscenza delle misure all’interno delle imprese aderenti; l’altro alle PMI pugliesi interessate a implementare il piano di innovazione family friendly.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 14.500.000 per l’avviso destinato alle imprese e € 1.500.000 per quello destinato agli Enti bilaterali.

Approfondisci su Attivazione di un piano di innovazione Family friendly nelle PMI e Promozione del Welfare aziendale e della flessibilità nelle PMI per gli Enti bilaterali

Promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle PMI – PO Puglia 2014-2020 FSE –Asse VIII – Azione 8.6 b

Pubblicato il nuovo avviso “Promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle PMI” destinato agli Enti bilaterali pugliesi a valere sulle risorse del FSE, Sub-azione 8.6b del PO Puglia 2014-2020 (Burp n. 53 del 16/04/2020 – Determina dirigenziale n.194 del 9/03/2020).

Finalità dell’avviso è sviluppare una cultura condivisa sul tema della conciliazione vita-lavoro e del benessere organizzativo promuovendo l’adozione di politiche di gestione del personale orientate al benessere dei lavoratori, delle lavoratrici e delle loro famiglie.

L’avviso è destinato agli Enti Bilaterali pugliesi riconosciuti ai sensi Decreto legislativo n. 276/2003 e ss.mm e ii., costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative ed eroga un contributo massimo di € 100.000,00.

Ai soggetti ammessi a finanziamento saranno affidate, per un periodo di 12 mesi, le seguenti attività:

•attività di animazione, informazione e sensibilizzazione volte a promuovere la diffusione di conoscenze tecno-specialistiche sugli strumenti del welfare aziendale e della flessibilità oraria e organizzativa e a favorire un’evoluzione culturale sul tema della conciliazione vita-lavoro e dei vantaggi competitivi derivanti dall’adozione di modelli organizzativi family friendly, attraverso eventi, attivazione di sportelli informativi, realizzazione e distribuzione di materiali informativi;

•attività di promozione degli interventi regionali volti a favorire la conciliazione vita-lavoro e la diffusione di modelli di organizzazione family friendly

Il contributo erogabile per ciascun progetto sarà quantificato sulla base della copertura territoriale e delle voci di costo specificate all’art.4 dell’Avviso.

Il contributo si configura come sovvenzione ex art. 67, paragrafo 1, lettera c) “somme forfettarie” del Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i., secondo quanto previsto ex art. 67, paragrafo 5, lettera a)bis, del Reg. (UE) n. 1303/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 1046/2018 “Regolamento Omnibus. Si tratta di una modalità che consente una rendicontazione semplificata.

Le risorse complessive destinate all’intervento sono pari a € 1.500.000,00.

Possono presentare domanda gli Enti Bilaterali operanti a livello regionale in forma singola o Enti Bilaterali operanti a livello provinciale in forma singola o in raggruppamento temporaneo.

Le domande dovranno essere inviate entro 18 aprile 2020 alla Regione Puglia, Sezione Promozione della Salute e del Benessere – Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

•istanza di candidatura

•dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità da parte del Soggetto proponente

•dichiarazioni sostitutivi di atto di notorietà attestante l’assenza di condizione ostative la presentazione dell’istanza di candidatura

•formulario di presentazione del progetto

•ove rilevi, dichiarazione di impegno, sottoscritta da ciascuno dei Legale rappresentanti degli Enti Bilaterali componenti il raggruppamento informale, a costituirsi in formale ATS nel caso di ammissione al finanziamento prima della sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo

•Cv delle risorse umane che saranno utilizzate nel progetto

•copia Documento di Identità del Legale Rappresentante e di ciascun altro soggetto componente l’organo amministrativo che detenga poteri di rappresentanza del Soggetto proponente.

Tutta la documentazione dovrà essere inviata alla pec: servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it, e riportare come oggetto: Candidatura Avviso di Selezione “Promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle PMI”.

Nel file allegato “Modulistica” sono presenti:

Allegato A – Schema Istanza di candidatura

Allegato B – Schema Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità da parte del Soggetto proponente

Allegato C – Schema Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assenza di condizione ostative la presentazione dell’istanza di candidatura

Allegato D – Formulario di presentazione del progetto

Allegato E – Schema Dichiarazione di impegno