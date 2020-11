Falsi vaccini pericolosi venduti in rete” L’allarme del governo su porti e aeroporti

In rete circolano vaccini illegali contro il Covid-19 prodotti in Cina, non testati e non sottoposti ai controlli della normativa comunitaria. Per evitare che questi vaccini contraffatti entrino anche in Italia, il direttore centrale dell’Agenzia delle Dogane, Marcello Minenna, ha innalzato i livelli di controllo dell’Agenzia sui carichi navali e aerei diretti nel nostro Paese. Tutte le autorità delle Regioni in cui si trovano porti e aeroporti strategici sono stati invitati a prestare la massima attenzione.