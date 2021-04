Fabiano Amati, oggi la Puglia è prima nella classifica nazionale generale per numero di somministrazioni. Un ottimo risultato che va consolidato

Dati vaccinazioni, Amati: “Lunedì 19 aprile somministrate 25.539 dosi, 4.468 dosi in più rispetto a domenica, 11.296 in meno rispetto a sabato e 8.188 in meno rispetto a venerdì. Disponibili 78.213 dosi”

“Ieri, lunedì 19 aprile, sono state somministrate 4.468 dosi in più rispetto a domenica 18 aprile, cioè 25.539 contro 21.071. Complessivamente, su 1.098.575 dosi consegnate ne risultano somministrate 1.020.362, il 92,9 %, con una disponibilità residua di 78.213 dosi, calcolata sommando le 27.300 dosi di vaccino Moderna consegnate nelle ultime ore. E oggi la Puglia è prima nella classifica nazionale generale per numero di somministrazioni. Un ottimo risultato che va consolidato anche in tutte le classifiche per singole categorie”.

Lo comunica il presidente della Commissione Bilancio e Programmazione, Fabiano Amati, sulla base dei dati registrati dal Ministero della Salute sino alle ore 17:13 di oggi, martedì 20 aprile.

“Nel dettaglio.

Vaccino Moderna: su 104.600 dosi consegnate, ne risultano somministrate 72.365. Restano dunque disponibili 32.235 dosi. Ciò vuol dire che lunedì 19 aprile sono state somministrate 1.329 dosi, quindi 856 dosi in più rispetto a domenica 18 aprile.

Vaccino Pfizer/Biontech: su 719.275 dosi consegnate, ne risultano somministrate 701.317. Restano dunque disponibili 17.958 dosi. Ciò vuol dire che lunedì 19 aprile sono state somministrate 12.091 dosi, quindi 1.601 dosi in più rispetto a domenica 18 aprile.

Vaccino AstraZeneca: su 274.700 dosi consegnate, ne risultano somministrate 246.680. Restano, dunque, disponibili 28.020 dosi. Ciò vuol dire che lunedì 19 aprile sono state somministrate 12.119 dosi, quindi 2.011 in più rispetto a domenica 18 aprile.

Con riferimento al dato di domenica 18 aprile, consolidato alle ore 17:13 di oggi, martedì 20 aprile, sono state dunque somministrate 21.071 dosi, 15.764 in meno rispetto al giorno precedente, sabato 17 aprile, e 4468 dosi in meno rispetto a lunedì 19.

Con riferimento al dato di sabato 17 aprile, consolidato alle ore 17:13 di oggi, martedì 20 aprile, sono state dunque somministrate 36.835 dosi, 3.108 in più rispetto al giorno precedente, venerdì 16 aprile, e 11296 dosi in meno rispetto a lunedì 19.

Con riferimento al dato di venerdì 16 aprile, consolidato alle ore 17:13 di oggi, martedì 20 aprile, sono state dunque somministrate 33.727 dosi, 2.761 in più rispetto al giorno precedente, giovedì 15 aprile, e 8188 dosi in più rispetto a lunedì 19.

Per quanto riguarda la classificazione delle Puglia rispetto alle altre regioni e province autonome: prima per dosi somministrate, 1.020.362 su 1.098.575 pari al 92,9%, undicesima per la fascia +90 pari al 81,7%; decima per la fascia 80-89 pari al 82,2%; tredicesima per la fascia 70-79 pari al 38,3%”.

