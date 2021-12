Europa verso l’obbligo vaccinale Germania e Austria «favorevoli»

I singoli Stati europei, preoccupati dal progredire della variante Omicron, condividono sempre più numerosi l’ipotesi dell’obbligo vaccinale. In Germania il governo federale si appresta a mettere a punto ulteriori restrizioni per i non vaccinati. Il governo austriaco sta studiando una legge che prevede multe fino a 7.200 euro per chi (cittadini con età maggiore di 14 anni) insiste nel rifiutare il vaccino dopo due solleciti ufficiali.

La norma dovrebbe entrare in vigore già questo mese, gli importi potrebbero essere ritoccati in base al reddito di chi commette l’infrazione. Sulla stessa linea la Grecia che, dal 16 gennaio 2022, imporrà l’obbligo vaccinale ai cittadini dai 60 anni in poi. Chi rifiuterà la somministrazione dovrà pagare una multa di 100 euro al mese, fino a che non accetterà di sottoporsi alla vaccinazione. I fondi raccolti dalle multe saranno devoluti agli ospedali.