Era asintomatico, gli hanno praticato tampone per prassi prima dell’intervento

(Norbaonline) – E’ risultato positivo al Coronavirus un 13enne al quale è stato fatto il tampone prima di subire un intervento nel reparto di Ortopedia dell’ospedale “SS. Annunziata” di Taranto. Il ragazzino era giunto in ospedale due giorni fa, asintomatico, dopo essere caduto su di un vetro, procurandosi un taglio sul gomito e una lesione ai tendini. Come da prassi, prima di ogni intervento chirurgico di qualsiasi tipo, e’ stato effettuato un tampone nasofaringeo allo scopo di rilevare l’eventuale presenza del Coronavirus. Il primo tampone,

nel pomeriggio del 26 maggio, ha dato esito indeterminato o incerto. Il secondo tampone, effettuato ieri, e’ risultato positivo, rilevando la presenza di residui del virus. L’intervento e’ stato effettuato dall’equipe del reparto di Ortopedia, diretta dal dottor Lorenzo Scialpi, in collaborazione con l’equipe anestesiologica diretta da dottor Michele Cacciapaglia, rispettando il protocollo messo in atto dall’Asl, con tutte le accortezze e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale previsti per gli interventi su pazienti positivi.

A fine intervento un’ambulanza ha prelevato il paziente per accompagnarlo per accertamenti al reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto. La madre, su cui e’ stato eseguito il tampone, e’ risultata negativa al Coronavirus. Ora si stanno eseguendo accertamenti sugli altri membri del nucleo familiare e sui contatti stretti.

“La rilevazione della positivita’ – spiega il dottor Scialpi in una nota diffusa dall’Asl – dimostra che il virus e’ ancora presente, per cui occorre non abbassare la guardia. Questa vicenda dimostra che ci sono tanti pazienti asintomatici in giro. Noi abbiamo rilevato casualmente questo caso di positivita’, perche’ il ragazzo si era tagliato con un vetro, e ora eseguiamo il tampone a tutti i pazienti prima che vengano operati. Inaspettatamente, il ragazzo e’ risultato positivo”.